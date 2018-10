Źródło: PAP

Co do oceny propozycji dobrowolności szczepień zawartej w projekcie ustawy stanowisko Ministerstwa Zdrowia i rządu jest negatywne – powiedział PAP minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dodał, że PiS głosował za skierowaniem projektu do komisji, bo obiecał, że nie będzie odrzucać w pierwszym czytaniu projektów obywatelskich.