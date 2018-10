Dziś świadczenia są podwyższane zgodnie ze wskaźnikiem, na który składa się wysokość inflacji z poprzedniego roku oraz 20 proc. wskaźnika realnego wzrostu płac. Nowy wzór przewiduje, że każdy otrzyma podwyżkę tylko o wskaźnik inflacji (czyli o 2,6 proc.), przy czym minimalnie będzie to wspomniane 70 zł.

W praktyce zyskają więc osoby, których świadczenie nie przekracza dziś 2147 zł. PiS nie ukrywa, że to gest w kierunku rzeszy emerytów o niższych dochodach. Minimalne świadczenie urośnie do okrągłych 1100 zł. To o 36 zł więcej, niż gdyby było waloryzowane według dotychczasowych zasad.

>>> CAŁY TEKST W PONIEDZIAŁKOWYM WYDANIU DGP