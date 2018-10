Sfinks ma zgodę BOŚ na wydłużenie spłaty kredytu do 2028r.,musi podnieść kapitał



Warszawa, 09.10.2018 (ISBnews) - Sfinks Polska podpisał nowy aneks do umowy z Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ), wydłużający termin uregulowania kredytu inwestycyjnego do 31 sierpnia 2028 r. Jednocześnie na bazie aneksu uzgodniono, że Sfinks do końca roku ma podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę nie niższą niż 5,5 mln zł, podała spółka.

"Zmiana warunków umowy kredytowej oznacza istotną poprawę płynności spółki i pozwala nam planować w dłuższej perspektywie rozwój Sfinksa. Dzięki nowym zapisom tylko w ciągu najbliższego roku około 10 mln zł z wypracowanych przez nas środków zamiast na pokrycie rat będziemy mogli przeznaczyć na realizację strategii spółki i budowanie skali działania" – powiedział prezes Sfinksa Sylwester Cacek, cytowany w komunikacie.

"Wielokrotnie wspominaliśmy, że chcemy wykorzystać zmieniające się obecnie warunki rynkowe, by zająć mocną pozycję w branży gastronomicznej. Rozwijamy z tą myślą nasze sieci, które tworzą komplementarne portfolio marek w różnych segmentach rynku, nie wykluczamy także kolejnych przejęć. Jednocześnie finalizujemy wdrażanie strategicznych projektów, które mają pomagać nam w zarządzaniu biznesem. Uzgodniony z BOŚ korzystniejszy harmonogram spłat kredytu oraz zwiększenie kapitałów pozwolą nam sfinansować te plany w zapowiadanej skali" – dodał.

Na mocy nowego aneksu Sfinks będzie mieć czas na spłatę kredytu inwestycyjnego do końca sierpnia 2028 roku, co oznacza wydłużenie harmonogramu do 10 lat. Początkowo, od 30 września 2018 r. do 31 marca 2019 r. spółka będzie regulować miesięczne raty kapitałowo-odsetkowe obniżone do 400 tys. zł, następnie do końca 2021 r. spłacane będą raty odsetkowo-kapitałowe w wysokości 795 tys. zł miesięcznie, a od 31 stycznia 2022 r. do 31 do sierpnia 2028 r. równe raty kapitałowe.

Jednocześnie strony uzgodniły, że do końca 2018 roku Sfinks ma podwyższyć kapitał zakładowy o co najmniej 5,5 mln zł. Zgodnie z upoważnieniem walnego zgromadzenia akcjonariuszy może się to odbyć w drodze emisji z wyłączeniem prawa poboru, ale z zastrzeżeniem prawa pierwszeństwa do objęcia nowych akcji dla akcjonariuszy, których udział w kapitale wynosi co najmniej 1%, podano także.

Pod koniec września Sfinks Polska otrzymał pozytywną decyzję BOŚ w sprawie zmiany warunków umowy kredytowej

Sfinks Polska zarządza 182 lokalami gastronomicznymi na terenie Polski, w tym siecią 92 restauracji Sphinx (segment casual dining), 67 pubami Piwiarnia Warki (segment gastro pubów), 12 restauracjami Chłopskie Jadło (segment casual dining) i 2 restauracjami WOOK (segment casual dining), 7 restauracjami Fabryka Pizzy oraz kultowym pubem Bolek w Warszawie i lokalem Lepione & Pieczone (fast casual dining). Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji, Sphinx jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce.

(ISBnews)