1,2 mld funtów przychodów i tylko 7,4 mln podatków. "The Sun" oskarża Facebooka o zaniżanie podatków

Źródło: PAP

Brytyjski tabloid "The Sun" oskarżył we wtorek Facebooka o optymalizację podatkową i zaniżanie opłacanych w kraju podatków. W 2017 r. amerykański gigant internetowy mimo 1,2 mld funtów przychodów wpłacił do brytyjskiego budżetu zaledwie 7,4 mln funtów.