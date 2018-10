Murapol zakontraktował grunt w Katowicach pod 410 lokali



Warszawa, 09.10.2018 (ISBnews) - Grupa Murapol zawarła warunkową przedwstępną umowę dot. zakupu nieruchomości zlokalizowanej u zbiegu ulic J. Baildona i Bożogrobców w Katowicach, o łącznej powierzchni ok. 1,4 ha za kwotę 3,83 tys. euro netto powiększoną o 1,67 tys. zł netto, podała spółka. Na zakontraktowanym terenie deweloper zamierza zrealizować projekt inwestycyjny obejmujący ok. 410 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej ok. 16,5 tys. m2.

"Zawarta umowa dotyczy gruntu, który historycznie był już zakontraktowany przez Murapol, jednak spółka odstąpiła od umowy ze względu na niespełnienie się warunków zawieszających, tj. nienabycie przez sprzedającego nieruchomości i praw autorskich do projektu w terminie wskazanym w dokumencie oraz nieuzyskanie przez sprzedającego w terminie do 31 maja 2018 r. kompleksowej, ostatecznej i prawomocnej decyzji dot. zamiennego pozwolenia na budowę dla inwestycji o minimalnej powierzchni użytkowej mieszkań wynoszącej 16,4 tys. m2. wraz z sieciami, przyłączami, dostępem do drogi publicznej, w tym niezapewnienie dostępu do sieci wodociągowej projektowanej inwestycji" - wyjaśnia spółka w komunikacie.



Według spółki, podpisany dzisiaj dokument jest wynikiem uregulowania kwestii spornych, które stanowiły podstawę ww. odmowy, tj. sprzedający posiada prawo własności do nieruchomości oraz uzyskał kompleksowe PnB. W dniu podpisania umowy przedwstępnej, Murapol wpłacił na rzecz sprzedającego zadatek w kwocie ok. 4 mln zł brutto. Umowa przenosząca własność gruntu zostanie zawarta do 28 lutego 2019 r.

"Podpisana dzisiaj umowa jest rezultatem porozumienia ze stroną sprzedającą, co bardzo nas cieszy, ponieważ jako spółka podtrzymujemy chęć realizacji inwestycji na osiedlu Dębowe Tarasy. Projekt ten wpisuje się w model biznesowy Grupy Murapol, a powiększając nasz portfel inwestycji na terenie Katowic, umacnia pozycję Grupy na rynku mieszkaniowym Górnego Śląska" - powiedział prezes Nikodem Iskra, cytowany w komunikacie.



Dębowe Tarasy to osiedle zlokalizowane w centralnej części Katowic, w dzielnicy Dąb, w niewielkiej odległości od centrum miasta, w pobliżu Parku Śląskiego oraz centrum handlowo-usługowo-rozrywkowego Silesia City Center. Atutem lokalizacji jest także bezpośrednie sąsiedztwo głównych arterii komunikacyjnych aglomeracji śląskiej. Inwestycja Dębowe Tarasy realizowana była w latach 2007-2014. Na zakontraktowanej działce Grupa Murapol będzie kontynuować budowę osiedla, realizując kolejny, IV jego etap. Projekt będzie składał się z 3 budynków, w których łącznie powstanie ok. 410 lokali mieszkalnych, podano także.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa grupy dostępna jest w kilkunastu miastach.

(ISBnews)