Wielkopolski producent pojazdów komunikacji miejskiej poinformował w czwartek, że zgodnie z umową w marcu 2019 do Bascharage zostaną dostarczone dwa autobusy dwunastometrowe, a w czerwcu kolejne trzy autobusy przegubowe o długości 18 metrów.

"Luksemburski operator komunikacji miejskiej Sales-Lentz od dawna zainteresowany jest ekologicznymi i innowacyjnymi rozwiązaniami. W marcu 2017 roku polski Solaris Urbino 12 electric z powodzeniem przeszedł testy przewoźnika na dwóch liniach miasta Bascharage. Miasto testuje obecnie także przegubowego Urbino 18 electric oraz jego dwunastometrowy odpowiednik – Solaris Urbino 12 electric" – podała spółka w komunikacie prasowym.

Przegubowe autobusy elektryczne zamówione przez Sales-Lentz napędzane będą centralnym silnikiem trakcyjnym.

Dwunastometrowe pojazdy napędzane będą z kolei za pośrednictwem portalowej osi napędowej ze zintegrowanymi silnikami elektrycznymi o mocy 2x125 kW. Wyposażone będą w baterie typu Solaris High Energy o łącznej pojemności 240 kWh.

Pojazdy będzie można ładować zarówno poprzez złącze plug-in, jak i przez zamontowany na dachu pantograf.

Solarisy Urbino electric, które będą wozić pasażerów w Bascharage, wyposażone zostaną w klimatyzację, rozbudowany system informacji pasażerskiej, system monitoringu wizyjnego, energooszczędne oświetlenie wykorzystujące technologię LED oraz siedzenia pasażerów wyposażone w indywidualne pasy bezpieczeństwa.

Solaris rozpoczął współpracę z firmą Sales-Lentz w ubiegłym roku, dostarczając wówczas swój pierwszy autobus, napędzany tradycyjnym silnikiem spalinowym.

Solaris Bus & Coach S.A. to czołowy w Europie, polski producent pojazdów komunikacji miejskiej: autobusów, trolejbusów i tramwajów. Do tej pory firma dostarczyła do 32 państw na świecie blisko 17 tys. pojazdów. Spółka zatrudnia ponad 2,3 tys. osób w Polsce i blisko 300 pracowników w swoich zagranicznych oddziałach.

