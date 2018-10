"Po piątkowych +poważnych wydarzeniach+ minister obrony nakazał natychmiastowe zamknięcie dostaw paliwa do Strefy Gazy" - poinformowało biuro prasowe Liebermana. "W piątek rano cztery cysterny z Izraela dostarczyły paliwo do Strefy Gazy, po czym doszło do zamieszek. Podjęto poważną próbę zniszczenia granicy i ataku na naszych żołnierzy" - wyjaśniono w komunikacie.

W tym tygodniu weszło w życie porozumienie wypracowane przez ONZ, na mocy którego do Strefy Gazy zaczęła być dostarczana zwiększona ilość paliwa, finansowana przez Katar.

Dodatkowa ropa miała zwiększyć produkcję prądu w jedynej w Strefie Gazy elektrowni, po to, aby do tej palestyńskiej enklawy energia elektryczna dostarczana była dłużej niż cztery godziny dziennie, jak to miało miejsce wcześniej. Zdaniem strony katarskiej dostawy miały "zapobiec pogorszeniu się sytuacji humanitarnej w Gazie" i nie były "uwarunkowane politycznie".

W piątkowych protestach przy granicy z Izraelem zginęło sześciu Palestyńczyków. Izraelska armia potwierdziła, że żołnierze otworzyli ogień do demonstrantów, i wyjaśniła, że strzały padły po tym, gdy ładunek wybuchowy zniszczył graniczną barierę i tłum Palestyńczyków przedostał się na stronę izraelską.

Protesty w Strefie Gazy przy granicy z Izraelem trwają od 30 marca i zostały nazywane przez Palestyńczyków "Wielkim Marszem Powrotu". Nazwa ta nawiązuje do żądania Palestyńczyków umożliwienia im powrotu do ich domów znajdujących się na terytorium Izraela, które opuścili lub z których zostali wygnani w 1948 roku.

Izrael, ze względu na charakter jego odpowiedzi na demonstracje, stoi w obliczu międzynarodowej krytyki. Organizacje obrońców praw człowieka piętnują rozkazy strzelania do demonstrantów ostrą amunicją jako bezprawne, ponieważ zezwalają żołnierzom na stosowanie potencjalnie morderczej broni przeciwko nieuzbrojonym ludziom. Izrael utrzymuje, że broni swej granicy i mieszkańców pobliskich terenów.