"Agencja S&P, po niemal dwóch latach od obniżenia naszego ratingu, właśnie ogłosiła jego podniesienie z poziomu "BBB+" do "A-" z perspektywą stabilną" - powiedziała PAP minister Emilewicz.

Jak zaznaczyła, za podwyżką przemawiają dobre wskaźniki makroekonomiczne, lepsze niż rok temu, a także niższe szacunki deficytu i niższe szacunki długu. „Dodatkowo do podniesienia ratingu naszego kraju przyczyniła się wyjątkowo dobra sytuacja budżetu” – podkreśliła Emilewicz.

„Ta decyzja to świetna wiadomość dla naszej gospodarki i kolejny dowód na to, że polityka gospodarcza prowadzona przez rząd Mateusza Morawieckiego przynosi Polsce dobre owoce. Muszą to przyznać nawet najwięksi sceptycy” – zaznaczyła Emilewicz.

Minister przedsiębiorczości i technologii podkreśliła, że dobrą sytuację ekonomiczną Polski doceniła również agencja Fitch, która potwierdziła długoterminowy rating naszego kraju na poziomie "A-" z perspektywą stabilną.

„W ocenie Fitch za utrzymaniem ratingu przemawia zdywersyfikowana gospodarka i mocne fundamenty makroekonomiczne, które są wspierane przez silne ramy gospodarcze oraz solidny sektor bankowy”- powiedziała Emilewicz.

Zdaniem szefowej MPiT stabilna perspektywa ratingu „odzwierciedla przekonanie agencji, że pozytywne i negatywne czynniki ryzyka dla oceny kredytowej są obecnie wyważone”.