Spłaty wierzytelności należnych Grupie Best wzrosły r: r do 71,7 mln zł w III kw.



Warszawa, 16.10.2018 (ISBnews) - Spłaty wierzytelności należnych Grupie Best wzrosły o 7% r/r do 71,7 mln zł w III kw. 2018 r., zaś spłaty z posiadanych portfeli ogółem - o 4% r/r do 81,1 mln zł, podała spółka. Wartość nominalna portfeli nabytych w III kw. wyniosła 248,5 mln zł, a koszt nabycia nowych portfeli - 11,4 mln zł.

"Po trzech kwartałach 2018 roku poziom spłat wierzytelności wyniósł 228 mln zł, w tym należnych Grupie Best 199 mln zł - czyli odpowiednio o 9% i 13% więcej niż po trzech kwartałach 2017 roku. Wartość księgowa portfeli wierzytelności należnych Grupie Best sięgnęła 1 mld zł" - czytamy w komunikacie.

"Spłaty wierzytelności po trzech kwartałach tego roku są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Obecnie przygotowujemy się na to, co czeka gospodarkę w kolejnych latach. Ekonomiści są zgodni, że będzie zwalniała. Jednym z efektów będzie pogorszenie jakości obsługi zobowiązań. Skuteczne dochodzenie należności sprawi, że konsekwencje dla całej gospodarki będą mniej dotkliwe. Konieczność rozwiązania problemu niespłacanych zobowiązań dostrzega na przykład Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które przedstawiło pakiet rozwiązań mających przeciwdziałać zatorom płatniczym. Zgadzam się z kierunkiem tych działań. My także jesteśmy częścią rozwiązania tego problemu. Dobrze funkcjonująca branża windykacyjna jest niezbędna dla gospodarki – domyka bowiem obieg finansowy. Odpowiedzialne firmy windykacyjne świadczą usługi w sposób transparenty, zgodny z prawem i zasadami etycznymi. Osoby, które lekkomyślnie zaciągają zobowiązania, licząc na to, że unikną odpowiedzialności, powinny mieć świadomość, że kiedyś na pewno dostaną rachunek. A przepisy powinny to gwarantować. Największe podmioty branży windykacyjnej podlegają nadzorowi na trzech płaszczyznach - jako spółki giełdowe, przez działalność TFI i poprzez licencje, które uzyskują w KNF na obsługę funduszy sekurytyzacyjnych. Tych regulacji nie postrzegamy jako bariery. Powiem więcej - możemy poddać się bardziej restrykcyjnej kontroli. Ale pod warunkiem, że dostaniemy do ręki narzędzia umożliwiające na przykład sprawniejsze docieranie do dłużników" - skomentował prezes Best Krzysztof Borusowski, cytowany w materiale.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)