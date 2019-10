Natychmiastowa transakcja walutowa - SPOT

Transakcja polega na ustaleniu kursu kupna/sprzedaży waluty A za walutę B w momencie negocjacji z jednoczesnym zobowiązaniem obydwu stron do dostarczenia określonej ilości walut za dwa dni robocze. Oznacza to, że jeśli nabyto pewną sumę dolarów w poniedziałek drugiego grudnia, to ta suma pojawi się na koncie nabywcy w środę czwartego grudnia. Jeśli tę samą sumę dolarów nabywa się w piątek szóstego grudnia to pojawi się ona na koncie nabywcy we wtorek dziesiątego grudnia, ponieważ sobota i niedziela są dniami wolnymi.

Godziny otwarcia rynku

Rynek walutowy działa bez przerw. Otwarcie rynku w Europie zbiega się z porą zamknięcia rynków azjatyckich. Zamknięcie rynku w Europie zbiega się z kolei otwarciem notowań amerykańskich. Zamknięcie rynku amerykańskiego to otwarcie rynku w Australii, następnie w Azji itd.

Prawo popytu i podaży

Kursy walut teoretycznie kształtują się na podstawie czynników makroekonomicznych, wyników gospodarczych poszczególnych państw poziomu stóp procentowych itp.

Podstawową rolę odgrywa prawo popytu i podaży. Mechanizm jest prosty: jeśli ktoś znajdzie się na pustyni i ma pragnienie, zakładając, że zakup wody jest możliwy, jej cena będzie wysoka ponieważ woda jest rzadkim bogactwem i wszyscy jej szukają (zapotrzebowanie na wodę jest większe niż zasoby wody). Piasek jest w takiej sytuacji bezwartościowy, gdyż występuje on w dużej ilości i mało kto interesuje się jego nabyciem (zasoby piasku są większe niż zapotrzebowanie).

Na rynku wymiany mechanizm jest identyczny.

Trzeba jednak dodać, że w przypadku rynku walutowego prawo popytu i podaży kształtuje czasem kurs wbrew wszelkim oczekiwaniom wynikającym z długookresowych analiz opartych na raportach dotyczących kondycji gospodarczej danych państw. Ilość uczestników rynku oraz motywy ich działalności są tak ogromne, że jest bardzo trudno przewidzieć ewolucję danej waluty.

Przewaga dolara

Notowania wszystkich dewiz na rynku dokonywane są względem dolara. Dominująca rola dolara wynika z faktu, że jest on podstawową walutą rozliczeń handlu zagranicznego oraz inwestycji na rynkach finansowych.

System kwotowania - BID i ASK

Każde kwotowanie podawane jest w postaci dwóch cen. Pierwsza, to cena po której kwotujący chce kupić walutę (BID). Druga, to cena po której kwotujący chce sprzedać określoną kwotę waluty (OFFER lub ASK).

USD/PLN 3,0100/50, co oznacza chęć zakupu jednego dolara po 3,0100 złotego i sprzedaży po 3,0150 złotego.

SPREAD

Spread jest różnicą między BID i ASK. W przypadku kwotowań USD/PLN spread wynosi w zależności od płynności rynku w danym momencie od 0.0005 do 0.0100 a czasem dużo więcej.

Jeśli sytuacja na rynku jest spokojna to spread jest "wąski", ponieważ łatwiej jest określić wartość waluty. Im sytuacja jest trudniejsza do rozpoznania i im mniej uczestników, tym różnica pomiędzy ceną kupna i sprzedaży jest większa.

Waluta bazowa i notowana

Jeśli A i B są dwoma walutami, a ich wzajemny kurs na rynku kwotuje się A/B, oznacza to, że kurs wyraża cenę jednej jednostki waluty A w wyrażeniu ilości waluty B, gdzie A jest walutą bazowa, a B - notowaną.

W notowaniu USD/PLN dolar jest walutą bazową, złoty - notowaną. W praktyce USD jest walutą bazową dla prawie wszystkich kwotowań na rynku (wyjątek stanowi np. GBP/USD oraz EUR/USD).

Większość krajów kwotuje kursy walutowe podając ilość jednostek waluty krajowej do jednej jednostki waluty zagranicznej. Walutą bazową jest tu więc waluta zagraniczna, notowaną - waluta krajowa. W Wielkiej Brytanii i w krajach o silnym wpływie brytyjskim (Australia, Nowa Zelandia, Irlandia) kwotuje się odwrotnie, podając ilość jednostek waluty zagranicznej do jednej jednostki waluty krajowej (GBP/USD). Waluta krajowa jest walutą bazową, zagraniczna - notowaną.

Kursy Krzyżowe - ,,CROSS RATES"

Waluty z reguły są kwotowane na rynku do dolara. Notowania walut bez udziału dolara nie pochodzą bezpośrednio z rynku. Otrzymuje się je w wyniku obliczeń otrzymywanych z kwotowań podstawowych (z udziałem dolara) i nazywa się ,,kursami krzyżowymi". Kursy krzyżowe korespondują w efekcie z ceną zabezpieczenia pozycji banku.