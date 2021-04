Jak się zarejestrować na Aliexpress?

Każdy, kto chce zrobić zakupy na Aliexpress, musi założyć konto na serwisie. W tym celu należy najechać na panel ,w prawym górnym rogu, podpisany "My Aliexpress", a po rozwinięciu listy, wybrać opcję "Join Free". Spowoduje to przekierowanie na stronę, gdzie internauta wpisuje swoje dane (imię i nazwisko) oraz adres e-mail i hasło. Po zatwierdzeniu warunków serwisu i kliknięciu w pasek "Create your account", na podany mail przesłana zostanie wiadomość z linkiem weryfikacyjnym. Podanie informacji na temat adresu dostawy wymagane jest dopiero przy dokonywaniu zakupów.

Istnieje także możliwość zalogowania się "przez Facebooka" oraz korzystanie z serwisu za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Warto zaznaczyć, że wielu sprzedawców udostępnia specjalne zniżki dla użytkowników tej ostatniej. Osoby nieznające angielskiego mogą korzystać z polskiej wersji - zarówno strony internetowej, jak i aplikacji.

Jak znaleźć produkt na Aliexpress?

W celu wyszukania potrzebnej rzeczy, można posłużyć się paskiem z lewej strony, gdzie umieszczone zostały główne kategorie produktów np. "Ubrania damskie", Telefony i akcesoria" czy "Dom, ogród i meble". Szybszą opcją jest jednak wpisanie interesującej nas frazy w górny pasek wyszukiwarki. Lepiej jest wówczas używać angielskich nazw, gdyż pozwala to na uzyskanie dokładniejszych wyników, lecz polska nazwa też powinna doprowadzić do celu.

Użytkownik może samodzielnie określić specyfikę wyszukiwania, uwzględniając ceny i cechy produktów czy rodzaj przesyłki.

Co warto kupić na Aliexpress?

Po znalezieniu przedmiotu warto dowiedzieć się o nim możliwie najwięcej - pozwoli to uniknąć rozczarowania efektem transakcji. Najbardziej obiektywnym źródłem wiadomości o towarach są opinie innych użytkowników, którzy zdecydowali się je nabyć. Do ich komentarzy można przejść klikając w ocenę produktu (grafika przedstawiająca zamalowane w określonym stopniu gwiazdki oraz ocena w skali 1/5) lub wybierając zakładkę "Feedbacks" pod jego zdjęciem. Umożliwi to nie tylko poznanie zdania innych posiadaczy towaru, ale również obejrzenie realnych zdjęć, które wspomniani często załączają. Stanowi to nierzadko jedyną możliwość, by poznać prawdziwy wygląd towaru - obok uczciwych sprzedawców, na Aliexpress zdarzają się też zamieszczający fałszywe opisy swoich towarów.

To kolejna istotna kwestia - sprawdzenie wiarygodności sprzedawcy. Pod zdjęciem produktu znaleźć można nie tylko szczegóły na temat danej rzeczy, ale również osoby, która ją oferuje. Lewa kolumna zatytułowana "Sold by" pozwala zapoznać się z reputacją danego "sklepu", wyrażoną w ocenie pozostałych użytkowników. Ponadto można tam znaleźć opcję "Contact now", która umożliwia zainicjowanie korespondencji mailowej ze sprzedawcą.

W jaki sposób kupić produkt?

Gdy jesteśmy pewni, że chcemy zakupić dany przedmiot, zostaje już tylko kilka kroków. Po wybraniu typu danej rzeczy (np. wzoru, rozmiaru itp.) poprzez kliknięcie w odpowiednie ikony na szarawym pasku pod ceną produktu oraz określeniu ilości, jaką chcemy nabyć, wybieramy opcję "Buy now" lub "Add to cart". Pierwsza oznacza tyle, co "kup teraz" i pozwala automatycznie przejść do kolejnych etapów transakcji. Druga jest tożsama z dodaniem przedmiotu do wirtualnego koszyka i kontynuowaniem przeglądania serwisu.

Wspomniany kolejny etap rozpoczyna prośba o podanie danych do wysyłki. Musimy podać adres w angielskiej wersji - bez znaków diakrytycznych. Pomaga w tym specjalna wyszukiwarka. Po jego dodaniu, należy sprawdzić i potwierdzić szczegóły zamówienia oraz ewentualnie je zedytować.

Finalnie przychodzi kolej na wybór metody płatności - serwis dostosowuje je do kraju, który wskazał użytkownik. Najprostszą i najszybszą jest użycie karty kredytowej, które przebiega identycznie jak w przypadku e-zakupów na polskich serwisach. Swoje zamówienie można też opłacić w inny sposób, wykorzystując takie serwisy jak: Przelewy24, Western Union bądź Bank Transfer. 30 października 2017 roku także PayU ogłosił współpracę z platformą handlową Aliexpress.

Ile idzie paczka z Aliexpress?

Najchętniej wybieraną jest ta darmowa, nierejestrowana. Istnieje, co prawda, wybór innego sposobu dostawy - np. kuriera, ale jej koszty mogą wówczas przewyższyć wartość produktu. Jeśli chodzi o czas oczekiwania, w odniesieniu do darmowej wysyłki, jest to zazwyczaj 30-50 dni. Wybierając inną opcję, zostaniemy poinformowani o orientacyjnym czasie dostarczenia paczki.

Ile wynosi VAT i cło na Aliexpress?

Zakupy do 150 euro są zwolnione z opłaty celnej, co reguluje rozporządzenie Rady UE z 2009. Jeśli chodzi o VAT od 1 lipca 2021 r. zmienią się zasady rozliczania VAT od handlu w internecie. Pakiet VAT e-commerce przewiduje m.in.: likwidację w całej UE zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro.