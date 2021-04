Czym są sesje elixir?

Elixir to elektroniczny system rozliczeń międzybankowych, który umożliwia sprawne wykonywanie przelewów. Za jego pośrednictwem realizowane są płatności uznaniowe i obciążeniowe osób indywidualnych, firm oraz banków. Wszystkie transakcje skierowane do systemu rozliczane są w czasie jednej z trzech sesji Elixir odbywających się każdego dnia. Sesje wychodzące są to godziny, w których pieniądze ''zostają wysłane'' z konta nadawcy przelewu. Sesje przychodzące to godziny, po których pieniądze powinny być dostępne na koncie odbiorcy przelewu. Różnice w terminie dostarczenia pieniędzy na konto zależą od terminów sesji rozliczeń międzybankowych Elixir, które prowadzi Krajowa Izba Rozliczeniowa.

Jak szybko dojdzie przelew?

Kiedy przelew Alior Bank?

Wychodzące

8:20

12:20

15:20

Przychodzące

11:00

15:00

17:00

Kiedy przelew Millennium?

Wychodzące:

10:30-11:00 (zlecenie przelewu jest możliwe do złożenia do godziny 8:10)

14:30-15:00 (zlecenie przelewu jest możliwe do złożenia do godziny 12:10)

17:00-17:30 (zlecenie przelewu jest możliwe do złożenia do godziny 14:30)

Przychodzące:

zlecenie przychodzące jest księgowane do godziny 12.00

zlecenie przychodzące jest księgowane do godziny 15.30

zlecenie przychodzące jest księgowane do godziny 17.15

Kiedy przelew Bank Pekao SA?

Wychodzące:

8:30

12:30

15:00

Przychodzące:

11:00

15:00

17:30

Kiedy przelew Bank Pocztowy?

Wychodzące:

08:00

12:00

14:30

Przychodzące:

11:00

15:00

17:30

Kiedy przelew WBK?

Wychodzące:

08:15

12:15

14:45

Przychodzące:

8:00-18:00

Kiedy przelew BGK?

Wychodzące:

8:45

12:00

15:10

Przychodzące:

10:30

14:30

17:00

Kiedy przelew BGŻ Optima?

Wychodzące:

8:00- 8:05

11:45 - 11:50

14:15 - 14:20

Przychodzące:

11:00

15:00

17:15

Kiedy przelew BOŚ Bank?

Wychodzące:

9.30 (dyspozycja musi być złożona do 8:30)

13.30 (dyspozycja musi być złożona do 12:30)

16.00 (dyspozycja musi być złożona do 15.00)

Przychodzące:

11:00

15:00

17:30

Kiedy przelew Citi Handlowy?

Wychodzące:

08:00

12:15

15:30

Przychodzące:

10:30

14:30

17:30

Kiedy przelew Credit Agricole?

Wychodzące:

do 14:30 - przelew realizowany tego samego dnia

po 14:30 - realizowany najpóźniej następnego dnia roboczego

Przychodzące:

11:00

15:00

17:00

Kiedy przelew Getin Bank?

Wychodzące:

08:15

12:15

14:30

Przychodzące:

10:00

14:00

17:00

Kiedy przelew HSBC Bank Polska?

Wychodzące:

8:00 - 9:30

12:00 - 13:30

14:30 - 16:00

Przychodzące:

10:00

14:00

16:00

Kiedy przelew Idea Bank?

Wychodzące:

9:30

13:30

16:00

Przychodzące:

10:30

14:30

16:30

Kiedy przelew ING?

Wychodzące:

08:10

11:30

14:30

Przychodzące:

11:00

15:00

17:30

Kiedy przelew Inteligo?

Wychodzące:

8:00

11:45

14:30

Przychodzące:

11:30

15:10

17:30

Kiedy przelew mBank?

Wychodzące:

05:55

09:55

13:25

Przychodzące:

11:15

15:00

18:15

Kiedy przelew Meritum Bank?

Wychodzące:

08:30

12:30

15:00

Przychodzące:

10:30

14:30

Kiedy przelew Nest Bank?

Wychodzące:

8:00

11:30

14:00

Przychodzące:

11:30

15:30

17:30

Kiedy przelew Noble Bank?

Wychodzące:

08:15

12:15

14:30

Przychodzące:

10:00

14:00

17:00

Kiedy przelew Nordea Bank?

Wychodzące:

08:30

11:50

14:30

Przychodzące:

10:45

14:45

17:15

Kiedy przelew Pekao?

Wychodzące:

08:30

10:30 - 12:30

13:30 - 15:30

Przychodzące:

do 11:00 (księgowane 12:00 - 15:00)

do 15.00 (księgowane 16:00 - 17:00)

do 17.30 (księgowane 18:00 - 20:00)

Kiedy przelew PKO Bank Polski?

Wychodzące:

08:00

11:45

14:30

Przychodzące:

11:30

15:10

17:30

Kiedy przelew PLUS BANK?

Wychodzące:

7:30

11:30

14:00

Przychodzące:

11:00 - 12:00

14:30 - 15:30

17:00 - 18:00

Kiedy przelew Toyota Bank?

Wychodzące

08:10

12:10

14:40

Przychodzące:

10:30

14:30

16:30

Kiedy przelew VW Bank direct?

Wychodzące:

7:55

11:45

14:15

Przychodzące:

12:00

16:00

18:00