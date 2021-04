Jak działają raty allegro?

Opcja „na raty” jest dostępna dla zakupów o kwocie minimalnej 300 złotych. Łączna wartość zakupionego przedmiotu lub kilku przedmiotów nie może przekroczyć 20 000 złotych (łącznie z kosztami dostawy).

Z płatności ratalnych nie można natomiast skorzystać:

• kupując za pośrednictwem licytacji lub opcji „kup teraz”;

• robiąc zakupy bez rejestracji na serwisie;

• korzystając z opcji płatności przy odbiorze;

• używając konta Firma lub Junior;

• jeśli sprzedający korzysta z konta Junior;

• jeśli konto kupującego lub sprzedającego jest zablokowane;

• jeśli kupujący nie posiada polskiego dowodu osobistego;

• jeśli w rachunku bankowym lub w ustawieniach Allegro kupującego widnieje zagraniczny adres.

Płatności ratalne nie są też dostępne w kategoriach:

• ogłoszeniowych, tj. nieruchomości, usługi, wakacje, samochody, motocykle i quady, maszyny, inne pojazdy i łodzie, przyczepy, naczepy, żywe zwierzęta;

• Meble na wymiar i na zamówienie;

• Sport i turystyka > militaria > pozostałe;

• Broń i wszystkie podkategorie;

• Rycerstwo i wszystkie podkategorie;

• Leki bez recepty i wszystkie podkategorie;

• Delikatesy i wszystkie podkategorie;

• Gry online (MMO) i wszystkie podkategorie;

• Pre-paid i wszystkie podkategorie;

• Internet i wszystkie podkategorie;

• Bilety i wszystkie podkategorie;

• Zdrapki;

• Karty Allegro.

Jak kupować na raty?

1. Dodaj do koszyka przedmioty, które chcesz kupić i kliknij zielony przycisk „kup na raty 0%” (pod „dodaj do koszyka” i „kup na raty).

2. Po przejściu do koszyka kliknij „kontynuuj”.

3. Wybierz sposób dostawy.

4. Wybierając metodę płatności, skorzystaj z funkcji „raty”.

5. Zweryfikuj dane do wysyłki, jeśli są poprawne, to przejdź do podsumowania.

6. Sprawdź wszystkie dane, jeśli jesteś zdecydowany na zakup, przejdź do wniosku o pożyczkę na stronie PayU.

7. Wypełnij wniosek – wybierzesz wówczas liczbę rat, formę pożyczki (ubezpieczona lub nie) oraz podasz:

swoje dane osobowe (musisz posiadać polski dowód osobisty),

dochód oraz formę zatrudnienia,

koszty utrzymania,

liczbę osób w gospodarstwie domowym.

8. Wniosek rozpatrzy partner pożyczkowy, weryfikując dane o dochodzie oraz sprawdzając twoją historię Biurze Informacji Kredytowej. Na podstawie uzyskanych informacji podejmie decyzję o przyznaniu pożyczki.

9. Decyzja kredytowa wyświetli się na stronie, a dodatkowo informację tę dostaniesz również e-mailem. W przypadku pozytywnej decyzji na stronie wyświetlą się również warunki pożyczki. Zatwierdź je i pobierz plik z umową kredytową. Jeśli przypadkowo zamkniesz stronę z wnioskiem, to powrót na nią umożliwi Ci link przesłany w e-mailu. Po kliknięciu na link należy wpisać kod, który dostaniesz w SMS-ie wysłanym na numer wpisany we wniosku (opcja SMS jest dostępna wyłącznie dla klientów Alior Bank).

10. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostanie Ci przyznany automatycznie limit kredytowy w ramach wyliczonej przez pożyczkodawcę zdolności kredytowej. Limit jest ważny 60 dni od zaciągnięcia ostatniej pożyczki ratalnej. Przy kolejnych zakupach na raty pożyczka do jego wysokości zostanie Ci wypłacona bez sprawdzania dochodu.

11. Po zatwierdzeniu przez Ciebie warunków pożyczki, partner pożyczkowy poprosi Cię o przelanie 1 zł na podany rachunek w celu potwierdzenia Twoich danych. Aby przelew weryfikacyjny się powiódł:

powinien być zrobiony z rachunku podanego we wniosku,

dane podane we wniosku powinny być zbieżne z danymi na rachunku bankowym,

powinien być zrobiony z Twojego indywidualnego rachunku.

Przelana przez Ciebie złotówka będzie zwrócona.

12. Po dokonaniu przez Ciebie przelewu przedmioty dodane do koszyka zostaną zakupione, a pieniądze za Twoje zakupy zostaną przelane na konto sprzedającego/sprzedających.

