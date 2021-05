Ile zarabiają polscy youtuberzy?

Portal APYNews postanowił zbadać portfele youtuberów. W 2017 roku przeprowadził w tym celu badanie na grupie 104 twórców, którzy publikują materiały związane z grami video (47 proc. ankietowanych), tematyką lifestylową (29 proc. ankietowanych) oraz rozrywką (24 proc. ankietowanych). Z udzielonych odpowiedzi wynika, że średnie miesięczne wynagrodzenie youtubera wynosi 9 181 zł. Przeszło połowa influencerów zarabia od 1 tys. do 5 tys. zł., a 29 proc.- od 5 do 10 tys. zł. Wielkość wynagrodzenia jest silnie uzależniona od popularności kanału, mierzonej liczbą subskrypcji. Twórcy, których obserwuje do 250 tysięcy internautów, otrzymują około 3,7-4,5 tys. zł, a ci najchętniej oglądani - od 13 do 27 tys. zł.

Kto zarabia najwięcej?

Pierwsze miejsce na „zarobkowym podium” zajmują youtuberzy zajmujący się szeroko pojętą tematyką lifestylową – przy średniej liczbie 395 tys. subskrypcji zarabiają miesięcznie około 13 166 zł. Kanały rozrywkowe o tej samej liczbie fanów pozwalają zarobić 6500 zł, a gamingowe, tj. dotyczące gier komputerowych – 6 625 zł.

Na czym zarabiają youtuberzy?

Najwięcej ankietowanych (96 proc.) wykorzystuje jako źródło dochodu reklamy AdSense, które umieszczają na swoich witrynach. 75 proc. czerpie zyski z pośrednio reklamowych treści typu branded content, gdzie dany produkt staje się punktem wyjścia dla stworzenia np. materiału rozrywkowego lub jest w nim lokowany. Do działań tego typu zaliczają się także wszelakie projekty powstające we współpracy z marką – dzięki jej sponsoringowi lub wsparciu promocji czy dystrybucji treści. Branded content ma na celu nieszablonowe ukazanie produktu, usługi lub marki i zaciekawienie nimi odbiorcy - konsumenta. 69 proc. youtuberów zarabia na organizowaniu różnych przedsięwzięć, eventów lub na uczestniczeniu w nich. 45 proc. czerpie korzyści ze streamingu, czyli transmisji video w czasie rzeczywistym (np. gier komputerowych). 30 proc. prowadzi własny sklep internetowy, 4 proc. decyduje się na występy telewizyjne lub crowdfunding, a 2 proc. wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w tradycyjnych reklamach. 75 proc. miało też okazję współpracować barterowo, a 47 proc. przystało w swojej karierze na współpracę za darmo ze względu na zainteresowanie danym produktem, sympatię wobec marki lub w celach charytatywnych.

Dlaczego zarobki youtubera to temat tabu?

Twórcy filmów na YouTube rzadko zdradzają, jakiego rzędu korzyści przynosi im prowadzenie kanałów na serwisie. Sam temat wynagrodzeń youtuberów budzi wiele kontrowersji wśród internautów. W komentarzach pod tzw. treściami sponsorowanymi na YT czy filmami powstającymi we współpracy z daną marką roi się od zarzutów, iż autorzy otrzymują pieniądze „za nic”, a ich praca nie jest pracą z prawdziwego zdarzenia. Zarobki youtuberów bywają też tematem tabu ze względu na specyfikę umów, jakie influencerzy zawierają z zleceniodawcami. Niekiedy zastrzegają one zachowanie poufności, jeśli chodzi o zaproponowane zarobki, gdyż kwestia ta stanowi tajemnicę firmy zlecającej, która chce uniknąć ujawnienia jej np. konkurencji.

