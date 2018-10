1C Entertainment ogłosi plany produkcji i wydawania gier 'w niedługim czasie'



Warszawa, 15.10.2018 (ISBnews) - 1C Entertainment ogłosi swoje plany dotyczące produkcji i wydawania gier 'w niedługim czasie', poinformował ISBnews CEO Nikolay Baryshnikov.

„W niedługiej przyszłości ogłosimy nasze plany w segmencie produkcji i wydawania gier. Pracujemy m.in. nad sequelami naszych tytułów, jak również nad wykorzystaniem posiadanych franszyz w innych modelach rozgrywki. Segmenty, jakie nas interesują to RPG, strategia, symulatory, gry akcji. Nie będziemy robić gier sportowych. Wierzę we free-2-play na wszystkich platformach. Rozumiemy ten model biznesu gier wideo" – powiedział ISBnews Baryshnikov.

Wskazał, że przewagą grupy, jeśli chodzi o produkcję gier, są relatywnie niskie koszty. "Koszt stworzenia gry w Polsce czy Rosji szacować można na około 30% kosztów analogicznej produkcji w Ameryce" – poinformował prezes 1C Entertainment.

Spółka zamierza mocno rozwijać segment gier mobilnych. „Mamy wyselekcjonowane dwa projekty z dziesięciu, które rozpatrywaliśmy. Obecnie kilkanaście osób w firmie pracuje nad grami mobilnymi, ale plan zakłada, że w ciągu roku istotnie powiększymy zespół pracujący nad grami mobilnymi" – wskazał CEO grupy.

1C Entertainment to grupa zajmująca się działalnością na rynku gier video, w tym produkcją, dystrybucją oraz specjalistycznymi usługami dla branży.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)