Minister energii Krzysztof Tchórzewski powiedział, że powstająca elektrownia będzie "najnowszej generacji węglowej".

"Będzie ona spełniać wszystkie wymogi, jakie wchodzą w życie w Unii Europejskiej po 2021 r. w zakresie stosowanych w Europie sposobów eliminacji zanieczyszczeń. Nie ma mowy o żadnym zanieczyszczeniu pyłowym" – tłumaczył Tchórzewski.

"To bardzo ważny dzień w harmonogramie przygotowań do budowy" - oceniła w rozmowie z PAP p.o. Prezesa Energa Alicja Barbara Klimiuk. "Trwa okres prac przygotowawczych przed wydaniem NTP (wydanie polecenia rozpoczęcia prac - ang. NTP - notice to proceed). Chcemy, by było ono wydane jak najszybciej, ale z naszego harmonogramu wynika, że będzie to w grudniu – po aukcji rynku mocy. Od dnia podpisania umowy z generalnym wykonawcą do dnia wydania pozwolenia, muszą być wykonane pewne prace na terenie budowy i to jest właśnie ten moment” – powiedziała.

Prezes spółki celowej Elektrownia Ostrołęka Edward Siurnicki zaznaczył w rozmowie z PAP, że prace nad przygotowaniem budowy trwają od dnia podpisania umowy z wykonawcą – "jest wykonywany cały szereg prac nad dokumentacją i przygotowaniem terenu. Dziś fizyczne te prace przygotowawcze ruszają" – powiedział Siurnicki.

Prezydent Ostrołęki Janusz Kotowski przypomniał, że pomysł budowy nowego bloku powstał w 2007 r. "Dopiero po wielkiej politycznej zawierusze, jest teraz realizowany. Żyjąc w Ostrołęce, wiemy, co znaczy tak duża inwestycja w regionie. To jest największa inwestycja w wymiarze gospodarczym dla miasta. Mowa nie tylko o rozwoju energetyki, ale także o branżach: gastronomii, budownictwa czy hotelarstwa i transportu" - powiedział PAP prezydent Ostrołęki Janusz Kotowski.

Umowa na budowę nowego bloku klasy 1000 MW w Elektrowni Ostrołęka została podpisana w lipcu br. Zgodnie z deklaracjami, jakie w ub. roku złożył minister energii Krzysztof Tchórzewski, nowy blok w Ostrołęce ma być ostatnią inwestycją w moce węglowe w Polsce.

Wspólna inwestycja Grup Energa i Enea realizowana jest na podstawie umowy inwestycyjnej, przez spółkę celową Elektrownia Ostrołęka. Wartość oferty konsorcjum, które wybuduje nowy blok, to 5,049 mld zł netto, czyli 6,023 mld zł brutto.

Grupa Energa podkreśliła w komunikacie, że nowoczesny, niskoemisyjny blok energetyczny, jaki powstanie w Elektrowni Ostrołęka, będzie miał istotny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Inwestycja ma sprzyjać rozwojowi Ostrołęki i północno-wschodniej Polski. Nowy, kondensacyjny blok energetyczny będzie miał sprawność na poziomie 46 proc.