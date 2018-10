Marcin Gomoła został powołany na stanowisko prezesa Polnordu



Warszawa, 18.10.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Polnordu powołała z dniem 1 grudnia 2018 r. Marcina Gomołę na stanowisko prezesa zarządu w ramach obecnej kadencji tj. 2017-2020, podała spółka. Z dniem 17 października 2018 r. rada nadzorcza powołała do zarządu spółki również Marcina Mosza, powierzając mu pełnienie funkcji członka zarządu w ramach obecnej kadencji tj. 2017- 2020.

"Ponadto rada nadzorcza powierzyła panu Marcinowi Moszowi kierowanie pracami zarządu do czasu objęcia obowiązków przez prezesa zarządu tj. do dnia 1 grudnia 2018 r." - czytamy w komunikacie.

Marcin Gomoła to absolwent wydziału Prawa i Administracji, obecnie pełni funkcję dyrektora Departamentu Zarządzania Zgodnością (Compliance Officer) w T-Mobile Polska. W latach 2006-2007 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. W latach 2004-2006 dyrektor ds. prawnych ComputerLand S.A. Od 2008 roku związany z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako przewodnicy Rady Ładu Informacyjnego, później sekretarz, potem przewodniczący Komitetu ds. Compliance przy GPW. Współautor standardów antykorupcyjnych przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A w październiku 2018 roku, podano też w materiale.

Polnord S.A. to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Polnord realizuje projekty budowlane w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)