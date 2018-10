K. Sułkowska zrezygnowała z funkcji prezesa Alior Banku, zastąpi ją K. Bachta



Warszawa, 18.10.2018 (ISBnews) - Katarzyna Sułkowska złożyła rezygnację z funkcji prezesa zarządu Alior Banku. Rada nadzorcza przyjęła rezygnację i jednocześnie powołała Krzysztofa Bachta na stanowisko wiceprezesa zarządu kierującego pracami zarządu do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na powołanie go na prezesa zarządu, podał bank.

"17 października 2018 r. Pani Katarzyna Sułkowska złożyła rezygnację z funkcji prezesa zarządu Alior Bank S.A. Rada nadzorcza banku przyjęła rezygnację i wyraziła podziękowania dla pani Katarzyny Sułkowskiej za jej ogromny wkład w budowanie pozycji rynkowej banku" - czytamy w komunikacie.

"Jednocześnie rada nadzorcza banku powołała z dniem 17 października 2018 r., w skład zarządu banku pana Krzysztofa Bachta, powierzając mu stanowisko wiceprezesa zarządu banku kierującego pracami zarządu do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie go na prezesa zarządu banku" - czytamy dalej.

Ponadto, rada nadzorcza upoważniła przewodniczącego RN Tomasza Kulika do podpisania w imieniu RN wniosku do KNF o wyrażenie zgody na powołanie Bachta na prezesa zarządu banku, podano także.

"W imieniu rady nadzorczej dziękuję pani prezes Katarzynie Sułkowskiej za jej ogromny wkład w budowanie pozycji rynkowej Alior Banku. Zdecydowaliśmy się powołać na stanowisko wiceprezesa zarządu banku Krzysztofa Bachtę, doświadczonego managera z branży finansowej. Wybór ten należy traktować jako wzmocnienie kompetencji i odpowiedzialności głównego akcjonariusza za przyszłość Alior Banku. Rada nadzorcza dołoży wszelkich starań, by zmiana ta wpłynęła pozytywnie na realizację długoterminowej strategii i - w perspektywie - wzrost wartości dla akcjonariuszy" - powiedział Kulik, cytowany w komunikacie.

Krzysztof Bachta jest absolwentem studiów ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również studia z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Bocconi w Mediolanie. W początkach kariery zawodowej pracował jako konsultant w The Boston Consulting Group oraz Ernst&Young. Do Grupy PZU dołączył w październiku 2010 r. Jako dyrektor zarządzający ds. strategii i rozwoju odpowiadał za opracowanie i wdrożenie strategii, nadzór nad projektami, fuzje i przejęcia, innowacje oraz wdrażanie kultury lean.

"Alior Bank jest jednym z najbardziej innowacyjnych banków w Polsce. Miałem okazję współpracować z Alior Bankiem i zawsze spotykałem ludzi zaangażowanych, bezpośrednich i nastawionych na osiąganie wyników. Do tego bardzo zaangażowanych i szukających nowych rozwiązań. Dołączenie do zespołu banku jest dla mnie ogromnym zaszczytem. Stawiam na kreatywność zespołu i nowatorskie rozwiązania" - powiedział Bachta, także cytowany w komunikacie.

"Krzysztof Bachta, jako szef strategii grupy PZU i dyrektor zarządzający odpowiedzialny za nadzór nad współpracą z naszymi bankami, był kluczowym menedżerem w przygotowaniu strategii #nowePZU do roku 2020. Doskonale rozumie potencjał synergii, które tkwią w umiejętnej współpracy grupy PZU z Alior Bank zarówno na płaszczyźnie sprzedażowej, jak i kosztowej. W nową rolę wniesie nie tylko szerokie spojrzenie na rynek usług finansowych w Polsce i na świecie, głębokie zrozumienie trendów biznesowych i technologicznych, które wpływają na ten rynek, ale również bogate doświadczenie menedżerskie zdobyte przez lata, w czasie których prowadził najważniejsze projekty rozwojowe grupy, w tym przejęcie banku Pekao SA. W nowej roli może liczyć na pełne wsparcie całej Grupy PZU, której sukcesy są w dużej mierze również jego zasługą" - zadeklarował prezes PZU SA Paweł Surówka, cytowany w odrębnym komunikacie ubezpieczyciela.

Rada nadzorcza Alior Banku po przyjęciu 12 marca rezygnacji Michała Chyczewskiego z pełnienia funkcji wiceprezesa i p.o. prezesa Alior Banku, powierzyła kierowanie pracami zarządu wiceprezes Katarzynie Sułkowskiej, związanej z bankiem od początku jego tworzenia tj. od 2008 r. Sułkowska otrzymała zgodę KNF na objęcie funkcji prezesa zarządu Alior Banku w maju br.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 69,5 mld zł na koniec 2017 r. Największym akcjonariuszem banku jest Grupa PZU, posiadająca łącznie 31,91% udziału w jego kapitale zakładowym.

(ISBnews)