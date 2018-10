Przychody Asbisu wzrosły wstępnie o ok. 37% r: r do ok. 199 mln USD we wrześniu



Warszawa, 22.10.2018 (ISBnews) - Asbis wypracował we wrześniu br. skonsolidowane przychody na poziomie ok. 199 mln USD, co oznacza wzrost o ok. 37% r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane szacunkowe.

W ciągu trzech kwartałów 2018 r. skonsolidowane przychody Asbis wyniosły 1 511 mln USD, w porównaniu do 943 mln USD w tym samym okresie 2017 r., co stanowi ok. 60-proc. wzrost, podano także w komunikacie.

"Odnotowaliśmy wysoki, dwucyfrowy wzrost naszych przychodów w ciągu trzech kwartałów 2018 r. Jest to wynikiem wyższej sprzedaży we wszystkich głównych liniach produktowych oferowanych przez grupę. Nasze przychody są efektem wysiłków grupy w celu uzyskania dywersyfikacji oraz znacznego udziału w rynku w krajach, w których działamy. Zarówno wyniki wrześniowe, jak i dziewięciu miesięcy 2018 roku, świadczą o sukcesie wybranej strategii na bardzo konkurencyjnym rynku, na którym działamy. Najwyższą sprzedaż wypracowaliśmy na głównych rynkach naszej działalności, tj. w krajach byłego Związku Radzieckiego. Rynki Europy Środkowej również osiągnęły znaczący wzrost. Jesteśmy zadowoleni z wyników i spodziewamy się, że grupa będzie nadal wypracowywać dobre rezultaty do końca 2018 roku" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Siarhei Kostevitch, cytowany w materiale.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)