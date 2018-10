Infoscan planuje emisję do 290 tys. akcji serii G, rekomenduje 6 zł za sztukę



Warszawa, 22.10.2018 (ISBnews) - Zarząd Infoscanu podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji od 190 tys. do 290 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, podał Infoscan. Rekomendowana przez zarząd cena emisyjna dla pierwszej transzy akcji serii G emitowanych w ramach kapitału docelowego wynosi 6 zł za jedną akcję wobec 7,5 zł wcześniej.

Pierwotnie spółka planowała wyemitować 120 tys. walorów, ale ze względu na większe zainteresowanie inwestorów zdecydowała się zwiększyć pulę. Rekomendowana wówczas przez zarząd cena emisyjna wynosiła 7,5 zł za sztukę.

W najbliższych dniach zarząd zadecyduje o ostatecznej sprzedanej liczbie akcji i dokona ich przydziału. Infoscan planuje pozyskać z emisji akcji od 1,1 mln do 1,7 mln zł.

"W momencie pozyskiwania kapitału do spółki zetknęliśmy się z bardzo niekorzystną sytuacją na rynkach finansowych, szczególnie w segmencie małych i średnich spółek. Tym bardziej cieszy się nas zwiększone zainteresowanie inwestorów naszymi akcjami i fakt, że oprócz obecnych w spółkę zaangażują się również nowi inwestorzy. Wyższa, niż zakładaliśmy początkowo, kwota pozyskanych środków pozwoli nam na szybszy rozwój projektów w Azji Płd. Wsch i Polsce. Wierzymy, że dynamika tych procesów przełoży się również pozytywnie na wzrost wartości spółki" - powiedział prezes Jacek Gnich, cytowany w komunikacie.

Spółka w czerwcu podpisała umowę dystrybucyjną na sprzedaż badań na rynkach Azji Płd. - Wschodniej. Pierwszym krajem w tym regionie, na którym wkrótce będą realizowane badania z wykorzystaniem urządzenia MED Recorder są Filipiny. Spółka przeszła już wymogi formalne i obecnie przygotowuje się we współpracy z dystrybutorem do uruchomienia działań sprzedażowych.

Na rynku polskim spółka planuje rozpocząć współpracę z firmą Resmed, wiodącym, światowym producentem urządzeń do terapii bezdechu sennego (CPAP). Na początku sierpnia firmy podpisały list intencyjny, odnośnie realizacji wspólnego projektu na rynku polskim, a obecnie Infoscan negocjuje umowę w tej kwestii i opracował nowy model sprzedaży badań w kraju oparty o działanie własnego podmiotu leczniczego.

Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.

(ISBnews)