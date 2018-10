Tak wynika z badania przeprowadzonego na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej 1200 osób w wieku 18-26 lat, opublikowanego w raporcie "#MłodziPrzyGłosie", przygotowanym przez Coca-Colę i Deloitte.



"Branża IT i nowych technologii – jest to najpopularniejsza branża, w której młode osoby chcą docelowo pracować" - czytamy w raporcie.



Młodzi chcą też pracować blisko domu - 37% z nich uznaje to za kluczowe kryterium przy wyborze pracy. Z kolei atrakcyjne wynagrodzenie to kluczowe kryterium przy wyborze pracy dla 25% młodych osób, a stabilna umowa o pracę dla 20% osób w wieku 22-26 lat.



Niemal połowa (46%) osób w wieku 18-19 lat planuje zdobyć tytuł magistra, a ponad 60% młodych jest gotowych do ciągłej nauki, wynika także z badania.



W raporcie zwrócono uwagę m.in. na mniejszy dostęp do dobrych uczelni w małych miastach - tylko 25% młodych osób mieszkających w miejscowościach do 100 tys. mieszkańców twierdzi, że ma łatwy dostęp do szkolnictwa wyższego o odpowiedniej jakości. Ponadto tylko 20% osób z ośrodków mniejszych niż 100 tys. mieszkańców uważa, że ma dostęp do szkoleń zawodowych.



"Ponad 20% więcej osób w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców twierdzi, że jest im trudniej znaleźć dobrze płatną pracę, w porównaniu z mieszkańcami większych miast; […] 21% więcej osób mieszkających w ośrodkach poniżej 50 tys. mieszkańców twierdzi, że nie ma dla nich odpowiednich możliwości na lokalnym rynku pracy, w porównaniu z mieszkańcami większych miast" - czytamy w materiale.



Autorzy raportu przedstawili też szereg rekomendacji:



1. Rozszerzenie i promowanie regularnych form współpracy między szkołami a pracodawcami w celu zachęcenia młodych osób do poznania specyfiki poszczególnych zawodów, ścieżek kariery, czy branż.



2. Promowanie w sektorze prywatnym ofert z praktykami i stażami, które są wartościowe z punktu widzenia rozwoju kapitału ludzkiego (tzn. realnej wiedzy i umiejętności ich uczestników).



3. Rozwinięcie i unowocześnienie systemu doradztwa zawodowego, wspierającego młodzież począwszy od ostatnich klas szkół podstawowych, szkoły średnie i zawodowe oraz studentów.



4. Wprowadzenie zmian w programach nauczania w szkołach podstawowych, średnich, zawodowych i wyższych, które w większym stopniu budowałyby kompetencje i motywacje młodych do kształcenia ustawicznego.



5. Ograniczanie barier, które utrudniają młodym z mniejszych ośrodków zbieranie pierwszych doświadczeń pomocnych w wejściu na rynek pracy i wybór zawodu.



6. Ograniczanie barier, które utrudniają młodym podjęcie lepszej pracy z dala od miejsca zamieszkania.



7. Zwiększenie dostępności i jakości bezpłatnych kursów e-learningowych dla uczniów szkół podstawowych, średnich, zawodowych oraz studentów uczelni wyższych.



Coca-Cola zwraca uwagę, że 18% mieszkańców Polski to osoby w wieku 15-29 lat, co stanowi 6,9 mln osób, planujących przyszłość zawodową lub będących już na rynku pracy. Ci młodzi są dzisiaj zagubieni, często nie mają pomysłu na siebie i nie wiedzą, co chcą robić w życiu, a ich wybory zawodowe są często chaotyczne i nietrafione.



"Sytuacja demograficzna naszego kraju jest mocno niepokojąca. Do tego widzimy, że coraz więcej firm zmaga się już z problemem braku pracowników. Jako Coca-Cola postanowiliśmy wyjść z inicjatywą całego szeregu działań, które w unikatowy i kompleksowy sposób wesprą młodych ludzi w wejściu na rynek pracy" - powiedziała dyrektor ds. komunikacji i kontaktów zewnętrznych w Coca-Cola Poland Services Anna Solarek, cytowana w komunikacie.



"W swoich działaniach stawiamy na aktywizację zawodową grup, stanowiących największe rezerwy na rynku pracy - są to kobiety i młodzież. W ciągu ostatnich 3 lat Coca-Cola w Polsce przeznaczyła na aktywizację zawodową kobiet i młodych już ponad 7 mln zł" - dodała.



System firm Coca-Cola w Polsce - Coca-Cola Poland Services oraz Coca-Cola HBC Polska uruchomił dziś pakiet działań, dedykowanych młodym na rynku pracy: raport definiujący, co wpływa na decyzje zawodowe młodych, stronę dyskusyjną #MłodziPrzyGłosie oraz uruchomioną kilka dni temu platformę YEP, której towarzyszy kampania społeczna o zawodach oraz autorski program mentoringowy. Te działania to wyraz zaangażowania firmy w kwestie aktywizacji zawodowej młodych osób, które, poza kobietami, stanowią największą rezerwę na rynku pracy. We współpracy z ekspertami z Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, Coca-Cola pomaga młodym podjąć najlepsze wybory edukacyjne i zawodowe, podkreśliła firma.



"Dzięki YEP młodzi będą mogli poznać i wzmocnić swoje kompetencje oraz właściwie wybrać ścieżkę edukacyjną i zawodową, a przez to pewnie wejść na rynek pracy. YEP, czyli Youth Empowered Program, to pierwsze tak kompleksowe i nowoczesne rozwiązanie dla młodych ludzi, oferujące profesjonalne wsparcie w planowaniu i rozwoju drogi zawodowej. Na platformie znajdują się m.in. testy kompetencji i predyspozycji zawodowych, a także baza zawodów z pełnymi opisami i ścieżkami kariery. YEP to także kalkulator wynagrodzeń, który pozwala obliczyć, ile powinna wynosić pensja w zależności wybranego stylu życia, informator o wydarzeniach, baza ofert pracy dedykowana młodym oraz platforma edukacyjna z licznymi artykułami i poradnikami w tematyce rynku pracy" - czytamy dalej w komunikacie.



"Stworzyliśmy YEP, by w jednym miejscu młodzi ludzie mogli znaleźć wszystkie potrzebne informacje, które pomogą im rozpocząć karierę zawodową lub opracować plan na pierwsze etapy swojego dorosłego życia. Zależy nam, by platforma stała się pierwszym wyborem dla młodych osób, dlatego będziemy ją regularnie rozszerzać i rozwijać" - podkreśliła Olga Legosz, współzałożycielka Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką.



Jednym z elementów platformy YEP jest również autorski program mentoringowy Systemu Coca-Cola, który oferuje unikalną możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia pracowników obu spółek Coca-Cola i poznania ścieżki zawodowej w wybranym przez siebie obszarze.



"Program mentoringowy Systemu Coca-Cola, w którym dajemy młodym ludziom dostęp do naszych pracowników na wszystkich szczeblach kariery i w różnych zawodach, począwszy od inżynierów linii produkcyjnych, przez ekspertów od marketingu po menadżerów wysokiego szczebla, to dla młodych szansa na świadomy wybór drogi zawodowej i odpowiednie zaplanowanie swojej kariery. Wierzymy, że poprzez profesjonalne programy, takie jak YEP, i odpowiednio dobrane narzędzia możemy być dla młodych ludzi realnym wsparciem w tych ważnych dla nich momentach decydowania o swojej przyszłości" - podsumowała dyrektor ds. korporacyjnych w Coca-Cola HBC Polska Katarzyna Borucka.



Wyniki raportu #MłodziPrzyGłosie oparte są o badanie ilościowe i jakościowe zrealizowane w czerwcu 2018 r. W ramach badania jakościowego przeprowadzono zogniskowane wywiady grupowe z młodymi osobami z 3 miejscowości w Polsce: Bydgoszczy, Nowego Sącza oraz Poddębic. Badanie ilościowe zostało przeprowadzone metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej 1200 osób w wieku 18-26 lat. Próba bazowa odpowiadała strukturze populacji pod względem płci, wieku, wykształcenia oraz województwa, a wyniki zostały zważone.



System Coca-Cola w Polsce reprezentują firmy Coca-Cola Poland Services Spółka z o.o. oraz Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. Coca-Cola Poland Services jest spółką zależną The Coca-Cola Company, właściciela wiodących marek napojów bezalkoholowych, obecnych w ponad 200 krajach świata. Coca-Cola HBC Polska to oddział Coca-Cola Hellenic Bottling Company, będącej pod względem sprzedaży drugim na świecie rozlewcą napojów The Coca-Cola Company.