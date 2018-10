"Plan obniżki podatków w Chinach pozytywnie wpływa na nastroje na rynkach wschodzących i pozwala złotemu poruszać się poniżej bariery 4,30 za euro. Nie oczekujemy, by w pierwszej połowie tygodnia mogło się to zmienić, pomimo utrzymującego się ryzyka politycznego w Europie za sprawą sytuacji fiskalnej we Włoszech oraz negocjacji brexitowych" - napisali analitycy Banku Millennium.

Nastroje na rynkach wschodzących poprawiły komentarze ze strony chińskich władz i m.in. plany obniżenia podatków dochodowych od osób fizycznych, w celu wsparcia chińskiej gospodarki w czasie napięć handlowych z USA. Prezydent Chin Xi Jinping zadeklarował pomoc dla chińskiego sektora prywatnego w kraju w obawie, że spór handlowy w USA może zaszkodzić wzrostowi w chińskiej gospodarce.

W opinii analityków Alior Banku zarówno EUR/PLN, jak i USD/PLN pozostaną w najbliższym czasie w trendzie bocznym.

"EUR/PLN od kilku miesięcy porusza się w tendencji bocznej. (...) Pierwszym wsparciem dla euro jest poziom 4,2550, a oporem – pułap 4,3428 (...) Dopóki kurs (USD/PLN - PAP) nie wybije się powyżej poziomu 3,8013, prawidła konsolidacji powinny rządzić rynkiem" - napisali w komentarzu walutowym.

Kurs EUR/PLN najniższy poziom w 2018 roku osiągnął 26 stycznia (4,13) a tegoroczny szczyt z 2 lipca wynosi 4,41. Od 10 sierpnia para porusza się jednak w dosyć wąskim przedziale między 4,26 a 4,33.

RYNEK DŁUGU

W minionym tygodniu rentowności obligacji 5-letnich zwyżkowały o 1 pb, a 10-letnich wzrosły o 4 pb. Dochodowość 2-latek w skali tygodnia nie odnotowała istotnych zmian. W opinii ekspertów do końca miesiąca polskie obligacje mogą być wspierane przez czynniki krajowe.

"W piątek za sprawą informacji, iż Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przychylił się do wniosku Komisji Europejskiej o zastosowanie środka tymczasowego i zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym notowania SPW przestały poruszać się w ślad za sytuacją na rynkach bazowych. Z tego powodu uważamy, iż ostatnie dni października w większym stopniu podlegać będą czynnikom krajowym. Te jednak powinny pozostawać optymistyczne dla wyceny SPW, w szczególności w uwagi na wykup zapadających w październiku obligacji" - napisano w raporcie Banku Millennium.