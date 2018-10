PGNiG przygotuje projekt zagosp. złoża Fogelberg na M. Norweskim do XI 2019 r.



Warszawa, 23.10.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) przygotuje projekt zagospodarowania złoża gazowo-kondensatowego Fogelberg na Morzu Norweskim do listopada 2019 r., podała spółka.

"PGNiG Upstream Norway (PGNiG UN) z GK PGNiG zakończyło wiercenie otworu rozpoznawczego i wykonało cały szereg badań geofizycznych. W wyniku przeprowadzonego testu produkcyjnego uzyskano maksymalny przypływ gazu na poziomie 570 tysięcy m3 na dobę. Dodatkowo otrzymano przypływ kondensatu w wysokości 80 m3 na dobę. Na dalszym etapie prac, do listopada 2019 roku, zostanie przygotowany projekt zagospodarowania złoża" - czytamy w komunikacie.

Koncepcja przewiduje transport gazu tą samą trasą, co gaz wydobywany ze złoża Skarv. Tym samym produkcja uzupełniłaby dostawy dla gazociągu Baltic Pipe po 2022 roku.

Prace wiertnicze nadzorowała bezpośrednio firma Spirit Energy Norge, która jest operatorem tej koncesji z 51,7%. udziałów. Pozostałymi jej partnerami są Faroe Petroleum Norge z 15% udziałów, Dyas Norge z 13,3% oraz PGNiG Upstream Norway z 20% udziałów.

Potencjał gazowy złoża Fogelberg szacuje się między 7 a 14 mld m3. Znajduje się ono na Morzu Norweskim w obrębie koncesji PL433 i zostało odkryte w 2010 roku odwiertem poszukiwawczym operowanym przez firmę Centrica Resources (Norge) AS.

"Jesteśmy liderem wydobycia gazu ziemnego w Polsce - wiedzę z tego obszaru i najlepsze praktyki skutecznie przenosimy poza granice kraju. Norwegia jest doskonałym przykładem takich działań, szczególnie ważna dla projektu dywersyfikacji dostaw gazu i bezpieczeństwa energetycznego. Na rynku norweskim interesują nas zarówno koncesje rozpoznawcze, jak i produkcyjne. Współpraca z partnerami w Norwegii opiera się na czysto biznesowych zasadach. Pozwala to na wzajemne zaufanie i zapewnia komfort w podejmowaniu decyzji o kolejnych inwestycjach" - powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.

Obecnie PGNiG UN posiada udziały w 20 koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych w Norwegii. Na dwóch z nich pełni rolę operatora.

Firma prowadzi produkcję węglowodorów z pięciu złóż oraz posiada udziały w dwóch innych będących w fazie zagospodarowania. Wielkość udokumentowanych zasobów wydobywalnych Grupy PGNiG w Norwegii wynosi 83 mln boe (stan na 1 stycznia 2018 roku). 18 października br. Spółka poinformowała o zakupie udziału w kolejnym złożu gazowo-kondensatowym Tommeliten Alpha w rejonie Ekofisk w Norwegii.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)