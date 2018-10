Spółka zal. Scope opracowała wersję chipa mikroprzepływowego do Clostridium



Warszawa, 24.10.2018 (ISBnews) - Curiosity Diagnostics, spółka zależna Scope Fluidics, opracowała laboratoryjną wersję chipa mikroprzepływowego do panelu Clostridium wraz z metodami i odczynnikami służącymi do wykrywania bakterii Clostridium difficile, podała spółka. To drugi po MRSA (identyfikacja i antybiotykooporność gronkowca złocistego) panel opracowany przez spółkę.

"To drugi opracowany przez nas panel, ukierunkowany na wykrywanie patogenów bakteryjnych odpowiedzialnych za najczęstsze i najgroźniejsze infekcje nabywane przez pacjentów w warunkach szpitalnych. Panel Clostridium użyty w systemie PCR|ONE ma pomóc w jak najszybszej i najpełniejszej diagnostyce patogenu" - powiedział współzałożyciel, istotny akcjonariusz i członek zarządu Scope Fluidics Marcin Izydorzak, cytowany w komunikacie.

Dodał, że w odróżnieniu od panelu MRSA, badaną próbką nie jest wymaz z nosa, a kał.

"W związku z tym przygotowanie skutecznego panelu wymagało od nas dodatkowego wysiłku w postaci opracowania wstępnego kroku polegającego na podczyszczeniu próbki kałowej przed umieszczeniem jej w kartridżu. Z sukcesem udało nam się to zrealizować, a dodatkowo nasza procedura doskonale nadaje się do implementacji w postaci automatycznej na chip. Już trwają prace nad jej implementacją, więc produkowany przez nas kartridż będzie wymagał jedynie nałożenia próbki, co zajmuje niecałą minutę - o wiele mniej czasu, niż zakładaliśmy" - powiedział Izydorzak.

Zakażenia szpitalne MRSA i Clostridium difficile to nie tylko problem w wymiarze ludzkim, ale także finansowym dla szpitali - w samych Stanach Zjednoczonych koszty związane z tymi zakażeniami szacowane są na 2-3 mld dolarów rocznie, w Europie na ok. 3 mld euro. Powyżej 90% zakażeń Clostridium difficile ma źródło szpitalne. Wzrost kosztów opieki medycznej w USA wynosi ponad 7 tys. USD w przeliczeniu na jednego pacjenta zakażonego Clostridium difficile, podano także.

System PCR|ONE stanowi odpowiedź na wysokie zapotrzebowanie opracowania metod szybkiej i skutecznej diagnostyki medycznej, w szczególności szpitalnej. System przeprowadza w pełni automatyczną izolację i analizę materiału genetycznego patogenów bakteryjnych i wirusowych w próbkach klinicznych. PCR|ONE jest bezkonkurencyjny pod kątem szybkości i kompleksowości analiz - może rozpoznać do kilkudziesięciu patogenów w ciągu kilkunastu minut od pobrania próbki.

"Panele MRSA i Clostridium difficile wykorzystywane w systemie PCR|ONE znajdą zastosowanie w badaniach przesiewowych wszystkich pacjentów przyjmowanych do hospitalizacji oraz osób poddawanych nagłym interwencjom medycznym. W przyszłości Spółka będzie mogła z łatwością rozszerzyć funkcjonalność systemu PCR|ONE o nowe panele badań" - czytamy także.

Technologie użyte w systemie chronione są patentem na terenie USA. Spółka jest w trakcie pozyskiwania patentów w innych krajach, m.in. na terenie całej Unii Europejskiej, podano także.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.

(ISBnews)