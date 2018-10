Dragon 2 to pierwsza w Europie 6-cio osiowa lokomotywa elektryczna. Została zaprojektowana do prowadzenia ciężkich składów towarowych. Głównym autem tych lokomotyw jest wysoka siła pociągowa, która w połączeniu z dużą masą umożliwia prowadzenie ciężkich składów.

W lokomotywie zastosowano najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, zapewniające m.in. bezawaryjną pracę w wysokich temperaturach, zmniejszenie poziomu hałasu, ograniczenie strat energii o 50 proc.

„Bardzo się cieszę ze współpracy z Newagiem. Jesteśmy z tej współpracy zadowoleni. To polska myśl techniczna, to polscy inżynierowie realizują projekty na najwyższym światowym poziomie. Newag wpisuje się w produkcję pojazdów kolei przyszłości. Życzę, aby dzisiejsze wydarzenie było częścią procesu rozwojowego polskiego przemysłu transportowego” – mówił min. Adamczyk.

Prezes PKP Cargo Czesław Barcewicz zaznaczył, że dzisiejsza umowa na zakup trzech lokomotyw elektrycznych Dragon 2 wpisuje się w strategię rozwoju firmy.

„Jest to kamień milowy w unowocześnieniu naszego taboru, przede wszystkim w odpowiedzi na potrzeby rynku zgłaszane przez naszych klientów. Unowocześniamy się, ponieważ tego potrzebuje rynek, tego potrzebują nasi klienci. Wzmacniamy naszą pozycję jako lidera w przewozach towarowych w Polsce, ale i w Europie, bo jesteśmy drugim przewoźnikiem kolejowym w Europie. Jesteśmy również dużym graczem globalnym umacniając naszą pozycję na rynku lokalnym, europejskim i globalnym. Potrzebujemy do realizacji usług na najwyższym poziomie, nowoczesnego taboru, który jest w stanie efektywnie i bezawaryjnie wozić na miejsce w określonym czasie określoną liczbę towarów” – mówił prezes PKP Cargo.

Przypomniał on, że jest to kolejne działanie inwestycyjne PKP Cargo w tym roku po modernizacji 98 lokomotyw spalinowych i tysiąc platform do przewozu kontenerów.

Prezes Newag SA Zbigniew Konieczek powiedział, że po ponad 30. latach jest to pierwsza polska lokomotywa, która zostaje kupiona przez narodowego przewoźnika PKP Cargo.

„Jestem bardzo dumny, że lokomotywa Dragon 2 trafi do PKP Cargo, ale oprócz tych lokomotyw produkujemy również elektryczne zespoły trakcyjne, które jeżdżą praktycznie w całej Polsce. Obecnie produkujemy pociągi metra, które będą jeździły w stolicy Bułgarii Sofii. Robimy też pociągi do Włoch. Cały czas rozwijamy firmę. Myślimy o ekspansji na kolejne rynki” – dodał Koniczek.

Prezes Newag SA. dodał także, że firma realizuje kolejny projekt, który chce zaprezentować w 2022 roku. Będzie to lokomotywa dwusystemowa, żeby mogła wjechać na tory w Czechach i Słowacji, gdzie jest mniejsze napięcie trakcyjne.(PAP)

autor: Szymon Bafia