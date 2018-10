ZM Ropczyce liczą na utrzymanie dwucyfrowego wzrostu przychodów w IV kw. br.



Warszawa, 26.10.2018 (ISBnews) - Zakłady Magnezytowe Ropczyce liczą na utrzymanie dwucyfrowego wzrostu przychodów w IV kw., poinformował prezes Józef Siwiec.

"Z powodzeniem realizujemy dotychczasowe kontrakty oraz pozyskujemy nowe, budując tym samym wizerunek solidnej marki o zasięgu światowym. Liczymy, że utrzymamy dwucyfrową dynamikę wzrostu przychodów w IV kwartale br., co będzie oznaczało wypracowanie historycznie najwyższych przychodów ze sprzedaży ceramiki ogniotrwałej" – powiedział Józef Siwiec, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży ZM Ropczyce sięgnęły 92,08 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 70,27 mln zł rok wcześniej. W okresie I-III kw. przychody wzrosły o 35,3% r/r do 274,48 mln zł.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)