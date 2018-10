mBank miał 285,28 mln zł zysku netto, 146,66 mld zł aktywów w III kw. 2018 r.



Warszawa, 30.10.2018 (ISBnews) - mBank odnotował 285,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 291,41 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 902,37 mln zł wobec 796,76 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 238,75 mln zł wobec 256,51 mln zł rok wcześniej.

"Zysk brutto wypracowany przez Grupę mBanku w III kwartale 2018 roku wyniósł 390,3 mln zł i był o 1,5% wyższy w stosunku do wyniku II kwartału, głównie dzięki wyższym dochodom podstawowym i niższym kosztom ryzyka" - czytamy w raporcie.

W III kwartale 2018 roku koszty działalności i amortyzacja w Grupie mBanku wyniosły 531,5 mln zł i były o 22,9 mln zł, tj. 4,5% wyższe w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wzrost zanotowano zarówno w kosztach osobowych i rzeczowych, jak i amortyzacji, podano także.

W III kw. br. grupa odnotowała ROE brutto na poziomie 11,2%(wobec 11,1% w II kwartale 2018 roku) oraz ROE netto na poziomie 8,2% (wobec 8,3% w II kwartale 2018 roku).

"Poziom wskaźników kapitałowych Grupy mBanku zwiększył się nieznacznie w III kwartale 2018 roku w związku ze wzrostem funduszy własnych (wynikającym z zaliczenia 50% zysku za I połowę 2018 roku). Łączny współczynnik kapitałowy na koniec września 2018 roku wyniósł 20,2%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier I 17,3%" - czytamy dalej.

Marża odsetkowa netto w Grupie mBanku była stabilna w ujęciu kwartalnym i w III kwartale 2018 roku wyniosła 2,6%, podobnie jak w poprzednim kwartale.

Aktywa razem banku wyniosły 146,66 mld zł na koniec III kw. 2018 r. wobec 131,42 mld zł na koniec 2017 r.

W I-III kw. 2018 r. bank miał 983,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 779,89 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 983,43 mln zł wobec 777,92 mln zł zysku rok wcześniej.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 r.

(ISBnews)