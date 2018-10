Akcjonariusze Getin Holding zdecydowali o scaleniu akcji w stosunku 4:1



Warszawa, 30.10.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Getin Holding podjęli uchwałę dotyczącą scalenia akcji w stosunku 4:1, wynika z uchwał podjętych podczas dzisiejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia,

"Wszystkie akcje spółki, tj. akcje spółki oznaczone kolejnymi seriami: A, B i C oznacza się nową serią A. Podwyższa się wartość nominalną każdej akcji spółki z kwoty 1 zł do kwoty 4 zł. Podwyższenie wartości nominalnej akcji spółki następuje poprzez połączenie (scalenie) każdych 4 akcji spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 1 zł w jedną akcję spółki o nowej wartości nominalnej 4 zł, wobec czego stosunek wymiany zostaje ustalony na 4:1 oraz jednocześnie zmniejsza się proporcjonalnie łączną liczbę akcji spółki z 759 069 368 akcji do 189 767 342 akcji, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego spółki" - czytamy w podjętych dziś uchwałach.

Getin Holding zdecydował o scaleniu akcji we wrześniu br. Spółka podała wówczas, że zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu realizacji procesu scalenia mając na uwadze, że średni kurs począwszy od 20 sierpnia 2018 r. utrzymuje się poniżej poziomu 0,5 zł, co może skutkować zakwalifikowaniem akcji do segmentu listy alertów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 7 branżach: bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring. Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

(ISBnews)