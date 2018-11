Na zamknięcie Dow Jonees Industrial wzrósł o 1,06 proc. do 25 380,74 pkt. S&P 500 zwyżkował o 1,06 proc. do 2740,37 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 1,75 proc. 7434,06 pkt.

Uwagę inwestorów przykuł czwartkowy wpis na Twitterze prezydenta Donalda Trumpa, który napisał, że odbył "bardzo dobrą" rozmowę z prezydentem Chin Xi Jinpingiem i zapewnił, że rozmowy z Pekinem dotyczące handlu "rozwijają się bardzo ładnie", a on spotka się z Xi podczas szczytu G20 w Argentynie.

"Właśnie miałem długą i bardzo dobrą rozmowę z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Rozmawialiśmy o wielu sprawach, z dużym naciskiem na Handel" - napisał Trump.

"Te rozmowy rozwijają się bardzo ładnie, a spotkania są zaplanowane na G20 w Argentynie. Miałem też dobrą rozmowę o Korei Północnej" - dodał.

Wkrótce po tweecie prezydenta chińskie media państwowe podały, że Xi liczy na to, iż Chiny i USA mogą zabiegać o "stabilne i zdrowe relacje, oparte na wzajemnym zrozumieniu osiągniętym z Trumpem". Xi powiedział również, że zarówno on, jak i prezydent USA "życzą sobie rozwoju chińsko-amerykańskiej współpracy handlowej".

"To pozytywne, że dwaj liderzy ze sobą rozmawiają. W krótkim terminie napięcia na linii USA-Chiny będą przeszkodą dla rynków, ale w średnim terminie uważamy, że porozumienie zostanie osiągnięte" - powiedział Jon Adams, strateg inwestycyjny z BMO Global Asset Management.

Wzrosty na Wall Street to również efekt publikowanych przez amerykańskie koncerny wyników kwartalnych, w tym na przykład DowDuPont. Spółka ta pokazała lepsze od oczekiwań wyniki, a dodatkowo zapowiedziała skup akcji własnych i podział na trzy oddzielne firmy. Akcje DowDuPont zyskiwały w ciągu dnia około 7 proc.

Po sesji wyniki przedstawi gigant informatyczny, spółka Apple. W ciągu dnia akcje tej firmy zyskiwały niecały 1 proc.

Inwestorzy otrzymali w czwartek sporą porcję danych makro z USA.

Liczba zapowiadanych zwolnień pracowników w USA w X wzrosła o 153,6 proc. w stosunku do tego samego okresu roku 2017, po wzroście we IX o 70,9 proc. - podał Challenger, Gray & Christmas Inc. Liczba planowanych zwolnień wyniosła w X 75.644, a od początku roku wyniosła 441.702 - wynika z danych Challengera.

Ponad połowa - czyli 58,2 proc. - październikowych zwolnień pracowników pogodzi od Verizona, który zaoferuje dobrowolne odprawy aż 44.000 managerów - wskazuje Challenger.

Z kolei liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA spadła o 2 tys. do 214 tys. - podał Departament Pracy. Ekonomiści stawiali na 212 tys.

A wydajność pracy amerykańskich pracowników zatrudnionych w sektorach poza rolnictwem wzrosła w III kwartale o 2,2 proc. kdk. Spodziewano się wzrostu o 2,1 proc. Jednostkowe koszty pracy w III kw. wzrosły zaś o 1,2 proc., oczekiwano +1,0 proc.

Zaś indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w X 55,7 pkt. wobec 55,6 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu.

Z kolei indeks aktywności w przemyśle w USA w X spadł do 57,7 pkt., z 59,8 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). To najniższy poziom tego wskaźnika od 6 miesięcy. Analitycy spodziewali się 59,0 pkt. (PAP)