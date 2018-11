Bank Pekao oczekuje, że koszty ryzyka w IV kw. powrócą do poziomów z I poł. roku



Warszawa, 07.11.2018 (ISBnews) - Koszty ryzyka Banku Pekao, które wzrosły r/r w trzecim kwartale, powrócą w ostatnim kwartale tego roku do poziomów z I półrocza, poinformował wiceprezes Tomasz Kubiak.

"Koszty ryzyka były wyższe w trzecim kwartale ze względu na fakt, że dokonaliśmy odpisów na jedną spółkę z branży infrastrukturalnej. Traktujemy to jako jednorazowe zdarzenie. W naszym przekonaniu powinniśmy w IV kw. zbliżyć się do dynamiki z poprzednich kwartałów" - powiedział Kubiak podczas konferencji prasowej.

W III kw. koszty ryzyka wyniósł 44 pkt bazowych wobec 35 pkt bazowych kwartał wcześniej i 36 pkt bazowych w I kw. 2018 r.

Po 9 miesiącach koszt ryzyka wyniósł 38 pkt bazowych i nie zmienił się w skali roku.

"Nie spodziewamy się presji po stronie kosztów ryzyka w obecnej sytuacji" - powiedział prezes Michał Krupiński podczas konferencji.

