Tauron: Pierwsze efekty inwestycji w segmencie wytwarzanie - w 2019 r.



Warszawa, 07.11.2018 (ISBnews) - Pierwsze efekty inwestycji Grupy Tauron Polska Energia w segmencie Wytwarzanie będą widocznie w przyszłym roku, a pełne efekty tych inwestycji zobaczymy w ciągu 2-3 lat, zapowiedział wiceprezes ds. finansów Marek Wadowski.

"W segmencie Wydobycie prowadzimy budowę szybu Grzegorz, pogłębiamy szyb na Janinie i prowadzimy inwestycje w ZG Brzeszcze. Pierwsze efekty naszych działań w tym segmencie będą widocznie w przyszłym roku, a pełne efekty tych inwestycji zobaczymy w ciągu 2-3 lat" - powiedział Wadowski podczas konferencji prasowej.

Prezes Filip Grzegorczyk podtrzymał termin zakończenia inwestycji w Jaworznie na IV kw. 2019 r. Projekt realizowany w Jaworznie jest zaawansowany w ponad 80%. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i budżetem, podkreślił.

"Przykładamy duże znaczenie do miksu energetycznego poprzez rozwój technologii niskoemisyjnych m.in. mówimy tutaj o 700 MW nowych mocy w tym OZE, a także negocjujemy wspomniany zakup farm wiatrowych o mocy 200 MW i to już znacząco zmieni nasz miks energetyczny" - wskazał prezes.

Wadowski poinformował też, że możliwości zadłużenia na podstawie podpisanych umów wynoszą 5,37 mld zł.

"Pierwsza większa spłata dotyczy spłaty emisji obligacji krajowych o wartości 1,9 mld zł I przypada w przyszłym roku i mamy zagwarantowane na to środki" - powiedział wiceprezes.

"Mamy zagwarantowane ok. 5,4 mln zł i z tego spłacimy obligacje w przyszłym roku" - podkreślił w odpowiedzi na pytanie, czy spółka planuje rolowanie obligacji o wartości 1,9 mld zł.

Nakłady inwestycyjne grupy po 9 miesiącach 2018 r. wyniosły 2,3 mld zł i były wyższe o 5 proc. w porównaniu z poniesionymi w analogicznym okresie 2017 r. (2,2 mld zł). Wzrost ten wynika głównie z wyższych inwestycji w obszarach Dystrybucja i Wydobycie. W segmencie Dystrybucja największe środki zostały przeznaczone na modernizację sieci dystrybucyjnej (637 mln zł) oraz budowę nowych przyłączy (466 mln zł), a łączny capex wyniósł 1,2 mld zł. Nakłady w segmencie Wytwarzanie (909 mln zł) przeznaczone były przede wszystkim na budowę bloku o mocy 910 MW w Jaworznie, który zostanie przekazany do eksploatacji w listopadzie 2019 r., podano w komunikacie.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)