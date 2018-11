Jajdelska przypomniała, że moździerz został dostarczony zgodnie z umową, którą spółka zawarła w kwietniu 2016 r. Umowa ta przewiduje dostarczenie polskiej armii w sumie ośmiu modułów Raka. W skład każdego modułu wchodzi osiem moździerzy Rak na podwoziu kołowym Rosomak oraz cztery artyleryjskie wozy dowódcze.

W sumie kontrakt dla polskiej armii obejmuje dostawę 64 moździerzy i 32 wozów dowodzenia o łącznej wartości ponad 960 mln zł.

Jak zaznaczyła rzeczniczka, elementy pierwszego modułu Rak na podwoziu kołowym, Huta przekazała 30 czerwca 2017 r. do 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu. Drugi moduł Raka trafił w październiku 2017 r. do 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera w Szczecinie. Natomiast trzeci moduł został dostarczony w styczniu br. do 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego. Czwarty moduł trafił w sierpniu br. do 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.

Rzeczniczka HSW zapowiedziała, że pozostałe moduły zostaną przekazane wojsku na początku przyszłego roku.

Jak podkreślił dyrektor finansowy HSW Jacek Kosiński, kontrakt na dostawę Raków jest dla spółki bardzo ważny. „Zgodnie z umową podpisaną w kwietniu 2016 roku, bez opóźnień przekazujemy do jednostek Wojska Polskiego już piąty kompanijny moduł ogniowy. Realizujemy ważny dla nas kontrakt i jeden z największych w polskim przemyśle obronnym. Ten kontrakt wyznacza nam ścieżkę pozytywnych zmian w naszym przedsiębiorstwie” – dodał.

Rak to samobieżny moździerz kalibru 120 mm. Został zaprojektowany i wyprodukowany przez HSW. To pierwszy moździerz, który znajduje się w zamkniętej wieży, dzięki temu w pełni chroni załogę; w pełni automatyczny, nie wymaga ingerencji człowieka. Ponadto, moździerz ten może prowadzić ogień od minus 3 stopni położenia lufy aż do plus 80 stopni. To oznacza, że jest to jedyny moździerz, który może prowadzić ogień do celów, które są widoczne na wprost. Uzyskuje kąty, które dla dotychczasowych moździerzy były nieosiągalne. Do tej pory moździerze strzelały powyżej 45 stopni położenia lufy.

HSW SA jest jednym z największych w kraju producentów sprzętu wojskowego, produkuje m.in. samobieżne haubice, transportery opancerzone i wyrzutnie rakiet. Należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

