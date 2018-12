"Jutrzejsza konferencja Jerome'a Powella jest bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem tego tygodnia, a nawet miesiąca. Dzisiaj drożeje złoto, co w połączeniu z ostatnimi komentarzami sugerującymi przerwę w cyklu podwyżek stóp procentowych może spowodować osłabienie dolara. Sęk w tym, że na parze EUR/USD mamy do czynienia z niską zmiennością, wobec czego reakcja kursu może być śladowa w krótkim terminie" - powiedział PAP Biznes Mateusz Sutowicz, analityk Banku Millennium.

Według powszechnych oczekiwań na środowym posiedzeniu Fed podwyższy stopy procentowe o 0,25 pkt. proc., a także zaktualizuje prognozy dotyczące gospodarki i stóp procentowych. Byłaby to czwarta podwyżka w 2018 roku. Analitycy są jednak podzieleni w oczekiwaniach co do dalszych ruchów Fed w przyszłym roku.

Analitycy będą też czekać na konferencję prasową prezesa Fed Jerome'a Powella po ogłoszeniu decyzji w sprawie stóp procentowych (godz. 20.00 - PAP). Ważne mogą być bowiem jego komentarze dotyczące obserwowanego spowolnienia wzrostu globalnej gospodarki i jego wpływu na gospodarkę amerykańską.

RYNEK DŁUGU

W opinii analityka, mimo sprzyjających czynników dla polskich obligacji, skala spadków rentowności jest zaskakująca. Nie wyklucza więc możliwości lekkiej przeceny SPW do końca roku.

"Zachowanie polskich obligacji w ostatnich tygodniach jest prawdę mówiąc zaskakujące. Oczywiście szereg czynników przemawia za umocnieniem papierów, są to chociażby: relatywnie niska podaż na aukcjach, duży popyt zarówno krajowy jak i ze strony podmiotów zagranicznych oraz dobra kondycja budżetowa" - powiedział Sutowicz.

"Patrząc jednak pod kątem historycznym, nie można wykluczyć lekkich wzrostów rentowności do końca tego roku, ale w przypadku dziesięcioletnich papierów dochodowość nie powinna powrócić powyżej 3 proc." - dodał.

wtorek wtorek poniedziałek 15.40 9.37 15.53 EUR/PLN 4,2858 4,285 4,285 USD/PLN 3,7684 3,7683 3,7758 CHF/PLN 3,799 3,799 3,806 EUR/USD 1,1373 1,1371 1,1348 DS1020 1,38 1,39 1,39 PS0424 2,31 2,34 2,37 WS0428 2,86 2,92 2,93

(PAP Biznes)