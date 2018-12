NFOŚiGW dofinansuje inwestycję JSW Koks kwotą 134 mln zł



Warszawa, 19.12.2018 (ISBnews) - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dofinansuje kwotą 134 mln zł, pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 inwestycję JSW Koks w budowę bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym, którego koszt wyniesie 220 mln zł, podał Fundusz.

"Realizacja przedsięwzięcie pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej w JSW Koks SA" rozpocznie się 1 marca 2019 r. i potrwa do 30 czerwca 2021 r. Jego koszt całkowity oszacowano na 219 980 580 zł, przy czym dofinansowanie z Funduszu Spójności przekazane przez NFOŚiGW wyniesie 134 000 000 zł" - czytamy w komunikacie.

Projekt przewiduje budowę bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym, który będzie dysponował mocą elektryczną ok. 28 MWe oraz wymiennika ciepłowniczego z mocą cieplną ok. 37 MWt. Nowo powstały blok ma być zlokalizowany w północno-zachodniej części Koksowni Radlin, w Radlinie przy ul. Hutniczej 1.

"Beneficjent, z którym podpisaliśmy umowę korzysta z najnowocześniejszych technologii. One służą zarówno środowisku, jak i nowoczesnej gospodarce Polski. To jest zbieżne z celami Narodowego Funduszu, w którym umowy na rzecz ekorozwoju kraju podpisujemy właściwie codziennie. Wartość podpisanych umów to około 30 miliardów złotych, a liczba kontraktów na roboty i usługi dochodzi do 4900. To ogromny front inwestycyjny, który realizujemy wspólnie z innymi instytucjami rządowymi. Zamierzamy „tak trzymać" i kontynuować pracę w kierunku efektywnego wykorzystywania środków unijnych" - podkreślił prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda, cytowany w komunikacie.

Obecnie powstający tam podczas produkcji koksu gaz koksowniczy jest oczyszczany i zużywany na potrzeby własne koksowni oraz sprzedawany do Elektrociepłowni Marcel. Niewykorzystana nadwyżka gazu dotychczas była jednak spalana bezproduktywnie na odpustnicy gazu. Strata ta sięgała nawet do 14% produkcji gazu w 2016 r. i 9,3% w 2017 r. Ten „zbędny" gaz koksowniczy stanie się teraz paliwem, którym będzie opalany nowy blok energetyczny, podano.

Gaz jest pozyskiwany na terenie Koksowni Radlin w procesie suchej destylacji węgla kamiennego w temperaturze 900–1100 °C – w piecu koksowniczym pozbawionym dostępu tlenu. "Odzyskane" paliwo zostanie w pełni wykorzystane do produkcji elektryczności i ciepła – zarówno na rzecz zwiększających się potrzeb koksowni, jak i dla odbiorców zewnętrznych, w tym mieszkańców Radlina w województwie śląskim (powiat wodzisławski).

"Projekt JSW Koks SA znakomicie wpisuje się w to, o czym była mowa w Polsce w ciągu ostatnich dwóch tygodni, czyli w problematykę podnoszenia efektywności energetycznej. O tym naprawdę dużo dyskutowaliśmy w Katowicach na szczycie klimatycznym COP24, w gronie międzynarodowym. Niniejsze przedsięwzięcie pozwala na wykorzystanie zasobów gazowych, które do tej pory były faktycznie odpadem. „Za jednym zamachem" w kogeneracji uzyskamy ciepło i energię elektryczną. To podejście kogeneracyjne będziemy coraz mocniej promować i wspierać. Intensywnie negocjujemy w ramach Unii Europejskiej, aby w kolejnej perspektywie finansowej tego typu inicjatywy, czyli kogeneracja oparta na gazie, nadal mogły być uruchamiane"- powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.

Planowana inwestycja wykonana zostanie w oparciu o sprawdzone w praktyce rozwiązanie i składać się będzie z dwóch kotłów parowych, jednej turbiny parowej kondensacyjno-upustowej, generatora elektrycznego oraz infrastruktury towarzyszącej. W ramach inwestycji JSW Koks zostanie zagospodarowana nadwyżka gazu koksowniczego poprzez wykorzystanie jej jako paliwo gazowe do opalania bloku energetycznego wytwarzającego energię elektryczną i ciepło użytkowe w procesie wysokosprawnej kogeneracji na potrzeby własne Koksowni i odbiorców zewnętrznych. Jednocześnie pozyskanie ciepła dzięki przedmiotowej inwestycji wyeliminuje konieczność utrzymywanie przestarzałego technologicznie i mało efektywnego, niespełniającego obecnych standardów emisyjnych dotychczasowego źródła ciepła dla Radlina i Kopalni Węgla Kamiennego Marcel.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)