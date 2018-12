E. Radkowska-Świętoń złożyła rezygnację ze stanowiska prezesa Skarbiec Holding



Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Skarbiec Holding podjęła decyzję o odwołaniu Andrzeja Sołdka z funkcji wiceprezesa Skarbiec Holding, podała spółka. Jednocześnie Ewa Radkowska-Świętoń złożyła rezygnację z funkcji prezesa Skarbiec Holding.

"Tego samego dnia rada nadzorcza spółki Skarbiec Holding S.A. podjęła decyzję o powołaniu pana Pawła Tokarskiego do składu zarządu spółki oraz powołaniu członka rady nadzorczej w osobie pani Anny Milewskiej do wykonywania czynności członka zarządu spółki na czas oznaczony do dnia 15 marca 2019 roku" - czytamy w komunikacie.

Nie zostały dokonane żadne zmiany w zarządzie Skarbiec TFI, podano również.

"Zmiana zarządu Skarbiec Holding S.A. nie ma wpływu na funkcjonowanie Skarbiec TFI S.A" - powiedziała Anna Milewska, cytowana w materiale.

Skarbiec Holding to grupa zarządzająca funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz świadcząca usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding jest akcjonariuszem Skarbiec TFI, które powstało w 1997 i zajmuje na rynku krajowym 5. miejsce pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem w Polsce i jest drugim największym, niezależnym TFI działającym w Polsce.

