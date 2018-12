Jak wyjaśnił rzecznik olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Karol Głębocki, węzeł Olsztyn Wschód to część obwodnicy Olsztyna budowanej w ciągu drogi ekspresowej S51. Stanowi on połączenie obwodnicy z układem komunikacyjnym miasta oraz z drogą krajową nr 16 biegnącą w kierunku Mrągowa. Odcinek szesnastki od węzła Wschód do skrzyżowania w Wójtowie jest drogą o klasie S – ekspresową.

Odcinek obwodnicy Olsztyna budowany w ciągu drogi S51 omija miasto od południowo – wschodniej strony od węzła Olsztyn Południe do węzła Olsztyn Wschód. Droga zlokalizowana jest na terenie Olsztyna i gmin Stawiguda, Purda, Barczewo. Przebiega od drogi S51 w sąsiedztwie miejscowości Tomaszkowo poprzez okolice miejscowości Bartążek, Szczęsne, Klebark Mały do drogi nr 16 w okolicy Wójtowa. Połączenie z siecią dróg lokalnych zapewnią węzły Olsztyn Jaroty, Olsztyn Wschód oraz Olsztyn Pieczewo. Planowany termin zakończenia inwestycji to 29 kwietnia 2019 r., natomiast budowa węzła Pieczewo przewidziana jest do 15 czerwca 2019 r.

Obwodnica Olsztyna w ciągu S51 połączy się na węźle Olsztyn Południe z oddanym do ruchu 6 grudnia odcinkiem obwodnicy w ciągu DK16 Olsztyn Zachód – Olsztyn Południe. Nowa droga poprawi układ komunikacyjny i warunki transportowe Olsztyna i okolic. Umożliwi eliminację znaczącej części ciężkiego ruchu z zatłoczonego centrum miasta oraz poprawną obsługę podróży tranzytowych dalekich a także bliskich pomiędzy oddalonymi dzielnicami czy sąsiednimi miejscowościami. Poprawiony system transportowy miasta i okolic poprawi również atrakcyjność regionu i umożliwi szybszy rozwój gospodarczy- wskazują drogowcy.