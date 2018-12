Jak podano, "docelowo A2 będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków dwie jezdnie po 4 pasy ruchu, natomiast dalszy odcinek - do granicy województwa mazowieckiego - będzie posiadał 2 jezdnie po 3 pasy ruchu".

"Zadaniem wykonawcy jest zaprojektowanie dodatkowych pasów ruchu po wewnętrznych stronach obu jezdni istniejącej autostrady A2 na terenie woj. mazowieckiego, na długości ok. 43 km" - poinformował Krynicki. "Projektant wykorzysta pod dobudowę pasów ruchu szeroki pas dzielący, który został wybudowany podczas realizacji autostrady" - dodał rzecznik.

Jak powiedział Krynicki, w piątek zostanie ogłoszony przetarg na projekt przebudowy odcinka A2 na terenie woj. mazowieckiego, a także przetarg na projekt przebudowy A2 na terenie woj. łódzkiego - od węzła Łódź Północ do granicy woj. mazowieckiego. "Co za tym idzie, w opracowaniu znajdzie się ponad 88 km trasy miedzy Łodzią a Warszawą" - dodał rzecznik.

GDDKiA zakłada, że prace przygotowawcze na obu odcinkach rozpoczną się niezwłocznie i będą trwać maksymalnie do 2021 roku. Natomiast na samą realizację przewiduje się okres nawet do 3 lat, z uwagi na planowane prace bez zamykania odcinka dla ruchu. "Ostateczny czas, który będzie niezbędny na realizację zadania, zostanie ustalony po przeprowadzeniu prac przygotowawczych" - podał Krynicki.

Koszt prac przygotowawczych jest szacowany na około 7 mln zł. Jak podano, łączny koszt rozbudowy A2 o jeden pas może wynieść ok. 600 mln zł.

"Generalny Pomiar Ruchu wykonany w 2015 roku wskazuje, że na odcinku Wiskitki – Grodzisk Mazowiecki natężenie wynosiło ok. 45 tys. pojazdów na dobę, na odcinku pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a Pruszkowem wzrosło, bo osiągnęło ok. 57 tys. pojazdów na dobę, natomiast na wlocie do Warszawy pomiędzy Pruszkowem a Konotopą liczba pojazdów sięgnęła ok. 75 tys. pojazdów na dobę" - poinformowała GDDKiA.

Jak dodano, pomiar ruchu wykonany w 2017 roku na odcinku pomiędzy Wiskitkami a Grodziskiem Mazowieckim wykazał 58 tys. pojazdów na dobę.

"Realizacja Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie również powodowała zwiększenie ruchu, dlatego też istotnym jest, aby jak najszybciej przygotować możliwość realizacji poszerzenia autostrady A2" - podkreślił Krynicki.