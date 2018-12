Przedsiębiorcy chcący opłacać niższe składki od 2019 r., mają siedem dni, czyli czas do 8 stycznia, na zawiadomienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zmianie tytułu ubezpieczenia. 7-dniowy termin obowiązuje również w przypadku wznowienia działalności gospodarczej albo w przypadku zakończenia korzystania z preferencyjnych składek ZUS.

Nowe kody (05 90, 05 92) zawarte będą w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które lada dzień powinno zostać opublikowane. Z naszych informacji wynika, że minister już je podpisała.

Następnie należy poinformować ZUS o przychodzie z prowadzonej działalności gospodarczej za poprzedni rok oraz o najniższej podstawie wymiaru składek. Informacje te należy zawrzeć w imiennym raporcie miesięcznym (ZUS RCA) albo w deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA), jeżeli przedsiębiorca płaci składki wyłącznie za siebie.

W przypadku opłacania składek tylko za siebie przedsiębiorca powinien jednorazowo złożyć deklarację za styczeń danego roku do 10. dnia następnego miesiąca. Następnie do końca roku nie musi składać deklaracji. Obowiązek złożenia kolejnej deklaracji będzie się aktualizował w lutym kolejnego roku. W przypadku opłacania składek również za pracowników imienne raporty miesięczne należy składać do 15. dnia następnego miesiąca.

Co istotne, „mały ZUS” pozwala na obniżenie podstawy wymiaru składek tylko w przypadku ubezpieczeń społecznych (tj. emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego). Składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy płacić w pełnej wysokości.

Resort przedsiębiorczości przypomina, że ZUS będzie mógł weryfikować poprawność przekazanych danych i zobowiązać przedsiębiorcę do dostarczenia w ciągu 14 dni dokumentów potwierdzających wysokość rocznego przychodu za poprzedni rok kalendarzowy. W przypadku niewywiązania się z powyższego obowiązku, ZUS ustali podstawę wymiaru składek w wysokości 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Z preferencji składkowych skorzystać będą mogli ci, których przychód z działalności w 2018 r. nie przekroczy 63 tys. zł. Z szacunków ministerstwa przedsiębiorczości wynika, że wymóg ten spełnia niemal 800 tys. przedsiębiorców.

