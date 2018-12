Riel Miller: Jeśli uważamy przyszłość za możliwą do przewidzenia, to jesteśmy analfabetami [WYWIAD]

Źródło: MAGAZYN DGP

To, co i jak myślimy o przyszłości, determinuje to, co robimy dzisiaj. Jeśli uważamy przyszłość za możliwą do przewidzenia, to jesteśmy analfabetami - mówi Riel Miller, ekonomista związany z OECD i UNESCO, pionier badań nad wykorzystaniem analizy przyszłości w projektowaniu programów publicznych.