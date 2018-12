"To jest budżet bardzo ostrożny. Ostrożnie szacuje dochody tak żeby nie było tych negatywnych niespodzianek. [...] Jesteśmy przygotowani na wszystkie negatywne scenariusze i czekamy na pozytywne zaskoczenia. Sam budżet ma deficyt. Prawdopodobnie będzie on jednak mniejszy, tak jak zawsze wykonanie jest lepsze, są jakieś oszczędności. Ale są również bardzo dobrze zabezpieczone istotne z punktu widzenia społecznego wydatki" - powiedział Skiba w Polskim Radiu 24.



Budżet na 2019 r. zakłada dochody na poziomie 387,6 mld zł i wydatki na poziomie 416,1 mld zł, co oznacza deficyt na poziomie 28,5 mld zł.



Według przedstawionych wczoraj szacunkowych danych resortu finansów, w budżecie państwa na koniec listopada br. odnotowano nadwyżkę w wysokości 11,06 mld zł. Ustawowy plan na cały rok to 41,49 mld zł deficytu.



Wcześniej w połowie listopada minister finansów Teresa Czerwińska powiedziała, że deficyt budżetu centralnego w tym roku może wynieść nawet poniżej 50% zakładanego na ten rok.