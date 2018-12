ABC Data przystąpiło do negocjacji z ALSO Holding jako inwestorem strategicznym



Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - ABC Data przystąpiło 12 grudnia 2018 r. do negocjacji z wybranym inwestorem strategicznym, tj. z ALSO Holding AG (podmiot prawa szwajcarskiego) w sprawie transakcji zbycia przedsiębiorstwa spółki, podało ABC Data.

"Jednocześnie emitent informuje, iż przekazanie do publicznej wiadomości informacji o podjęciu negocjacji z inwestorem strategicznym, tj. ALSO Holding AG zostało w dniu 12 grudnia 2018 r. opóźnione do momentu zakończenia negocjacji z inwestorem strategicznym […] z uwagi na ochronę uzasadnionych interesów emitenta. Przekazanie tej informacji w dniu 12 grudnia 2018 r. mogłoby szkodzić uzasadnionym interesom emitenta tj. wpłynąć negatywnie na dalszy proces prowadzonych negocjacji, ponieważ ujawnienie prawdopodobnie stanowiłoby zagrożenie dla wyniku tych negocjacji, a ponadto publikacja tej informacji mogłaby wpłynąć negatywnie na relacje emitenta z jej głównymi kontrahentami, w tym bankami udzielającymi finansowania emitentowi" - czytamy w komunikacie.

ABC Data podało wcześniej, ujawniając opóźnioną informację poufną, że 9 sierpnia 2017 r. dokonało wyboru opcji strategicznej w postaci skoncentrowania się na opcji pozyskania inwestora strategicznego (inwestora zewnętrznego).

ABC Data podjęło decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej w lutym 2017 r.

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)