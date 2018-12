Z postanowienia opublikowanego w środę w Monitorze Polskim wynika, że prezydent Duda odwołał z dniem 31 stycznia Jana Piekłę ze stanowiska ambasadora Polski na Ukrainie. Datowane na 4 grudnia 2018 r. postanowienie prezydenta o odwołaniu ambasadorów opatrzone są kontrasygnatą premiera Mateusza Morawieckiego.

Prezydent był pytany w radiowej "Trójce", czy decyzja o odwołaniu Jana Piekły miała związek z jego rolą w kształtowaniu relacji polsko-ukraińskich.

"Różne względy tutaj decydowały, proszę pamiętać, że był to wniosek złożony do mnie przez ministra spraw zagranicznych, więc to jest tak, że moja decyzja w tym zakresie stanowiła odpowiedź na pewne zapotrzebowanie zgłaszane przez ministra spraw zagranicznych" - powiedział prezydent.

"Uznałem argumenty podnoszone przez ministra spraw zagranicznych, że potrzebna jest tam większa dynamika w działaniu niż to dotychczasowy pan ambasador prezentuje" - dodał Duda.

Zwrócił uwagę, że zbliżają się wybory prezydenckie na Ukrainie, czyli "bardzo gorący czas". "Propozycja jest taka, aby udał się tam pan minister (Bartosz) Cichocki, który jednak jest wiceministrem spraw zagranicznych, więc to jest de facto wzmocnienie tego przedstawicielstwa politycznego i też wzmocnienie na pewno, jeżeli chodzi o relacje z Ministerstwem Spraw Zagranicznych" - wyjaśnił Duda.

Piekło kierował polską placówką w Kijowie od 2016 r.

Zanim został ambasadorem Piekło był dziennikarzem i ekspertem związanym z organizacjami zajmujących się m.in. współpracą polsko-ukraińską: Instytutem Mosty na Wschód w Krasiczynie pod Przemyślem oraz Fundacją Współpracy Polsko-Ukraińskiej (z siedzibą w Warszawie i Kijowie).

W przeszłości Piekło redagował również elektroniczny magazyn "Forum" poświęcony dialogowi kultur, a w latach 2011-2013 był członkiem Komitetu Sterującego Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego przy Komisji Europejskiej.

W Monitorze Polskim opublikowano też w środę postanowienie o odwołaniu z funkcji z dniem 31 stycznia 2019 r. ambasadora RP w Pjongjangu Krzysztofa Ciebienia. Dyplomata ten kierował placówką w Korei Płn. od września 2014 r. Ciebień jest związany z resortem dyplomacji od 1981 r.; studia w zakresie stosunków międzynarodowych ze specjalizacją chińską ukończył na Wydziale Dalekiego Wschodu Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Moskwie (MGIMO).