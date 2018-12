To pierwsze tego typu rozwiązanie wprowadzone przez rząd w historii. Znosząc gminę Ostrowice Rada Ministrów rozwiązała problem, który narastał od lat.

Wyjątkowo trudna sytuacja finansowa Ostrowic sprawiła, że konieczne było przygotowanie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla tej gminy. 1 stycznia 2019 r. gmina Ostrowice zostanie zniesiona rozporządzeniem Rady Ministrów, a jej dotychczasowy obszar zostanie włączony do ustalonych sąsiednich dwóch gmin: Drawsko Pomorskie i Złocieniec. W tej sprawie zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami.

Dług zlikwidowanej gminy nie przejdzie od następnego roku na samorządy. Rząd przygotował rozwiązanie prawne, zgodnie z którymi za zobowiązania Ostrowic, powstałe przed jej zniesieniem, odpowiedzialność poniesie Skarb Państwa reprezentowany przez wojewodę zachodniopomorskiego. Wierzyciele będą zgłaszali swoje wierzytelności wojewodzie, który będzie analizował i weryfikował te zgłoszenia. W przypadku negatywnej weryfikacji wierzyciele będą mogli skierować sprawę do sądu. Skarb Państwa będzie w tej sprawie reprezentowany przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej.

Zadłużenie Ostrowic na koniec 2016 r. wynosiło prawie 361 proc. planowanych dochodów, a na koniec 2017 r. ponad 437 proc. Jest to najbardziej zadłużony samorząd w Polsce. Pomimo, że od 1 stycznia 2019 r. Ostrowice znikną z administracyjnej mapy Polski, ta wyjątkowa sytuacja nie może zaburzyć codziennego życia mieszkańców gminy, także pod względem bezpieczeństwa. Dlatego właśnie w połowie listopada 2018 r. minister Joachim Brudziński razem z wiceministrem Pawłem Szefernakerem przywrócili posterunek policji w Ostrowicach, który zlikwidowano w 2000 r. Siedziba posterunku znajduje się w budynku urzędu gminy i spełnia wszystkie standardy, jakie powinny być zachowane w obiektach Policji. Mieszkańcy z terenu obecnej gminy Ostrowice potrzebują bowiem bezpieczeństwa bez względu na to, do jakiej gminy przynależą.

>>> Czytaj też: Idzie upadek hierarchii. Nasze społeczeństwo czekają radykalne zmiany