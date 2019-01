PKP Cargo ma umowy na przewozy dla Grupy PGE w l. 2019-2021 za 665,7 mln zł



Warszawa, 04.01.2019 (ISBnews) - PKP Cargo podpisało ze spółkami z Grupy PGE pięć umów na przewóz węgla kamiennego i sorbentów wapiennych o łącznej maksymalnej masie 16,7 mln ton, w okresie 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2021, podało PKP Cargo. Szacunkowa maksymalna łączna wartość umów to 541,2 mln zł netto (665,7 mln zł brutto).

"Zamawiający, z uwagi na konieczność dostosowania wielkości dostaw węgla i/lub sorbentów wapiennych do zmieniających się bieżących potrzeb, zastrzegają sobie możliwość zmniejszenia ilości masy zleconej do przewozu maksymalnie o 20%, tj. do poziomu około 13,3 mln ton. Zmiana ilości masy towarowej w granicach określonych powyżej nie stanowi podstawy dla wykonawcy do jakichkolwiek roszczeń wobec zamawiających" - czytamy w komunikacie.

Umowy zostały zawarte z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGE Energia Ciepła i Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (44,8% udziału w rynku według masy i 51,6% według pracy przewozowej w 2017 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

(ISBnews)