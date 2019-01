Sprzedaż Gino Rossi spadła w grudniu ub.r. o 34,9% r/r i wyniosła 121 mln zł, podała spółka. W okresie styczeń-grudzień ub.r. sprzedaż spadła o 17,4% r/r do 159,9 mln zł. >>>>

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę TXM w grudniu 2018 r. wyniosła ok. 42 mln zł, co oznacza spadek o 9% r/r, podała spółka. W ujęciu narastającym, sprzedaż wyniosła ok. 353 mln zł tj. o 8% mniej niż w roku poprzednim. W całym ubiegłym roku obroty Grupy wyniosły 353 mln zł i były o 8% niższe r/r. >>>>

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan w grudniu ub.r. wyniosła ok. 70 mln i była 4% niższa r/r, podała spółka. W ujęciu narastającym sprzedaż wyniosła ok. 595 mln zł i była niższa o ok. 3% r/r. >>>>

BioMaxima dokonała zgłoszenia analizatora biochemicznego BM 300 w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Polsce (URPL), podała spółka. Przy braku zastrzeżeń ze strony urzędu, spółka będzie mogła zacząć wprowadzać ten aparat do obrotu na rynku polskim oraz europejskim. >>>>

Elektrociepłownia Będzin S.A. liczy, że w 2019 r. poprawi wynik części energetycznej grupy. W ubiegłym roku był on mniej satysfakcjonujący z powodu trudnych warunków rynkowych – powiedział w rozmowie z ISBnews prezes Krzysztof Kwiatkowski. Spółka spodziewa się również wzrostu wartości portfela i zysków należącej do grupy firmy finansowej Energo-Utech.>>>>

Elektrociepłownia Będzin jest zainteresowana podjęciem rozmów z Tauronem Polską Energią na temat budowy nowego bloku kogeneracyjnego, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Kwiatkowski. >>>>

Rodzina Kwiatkowskich będzie dążyć do objęcia pakietu kontrolnego Elektrociepłowni Będzin S.A. w okresie najbliższych 3-4 lat - poinformował ISBnews prezes Krzysztof Kwiatkowski. >>>>

- Liczba aktywnych kart sportowych Benefit Systems wyniosła 1 194,1 tys. szt. na koniec IV kw. 2018 r. wobec 996,6 tys. szt. kart rok wcześniej, podała spółka. >>>>

Grupa Dom Development sprzedała netto 1 006 lokali w IV kwartale 2018 r., a przekazała 1 604, podała spółka. Narastająco w całym 2018 r. sprzedaż sięgnęła 3 602, a przekazania 3 632 lokali. >>>>

Vigo System zakończyło 2018 rok z przychodami na poziomie 37,4 mln zł, co oznacza wzrost o 38% w skali roku. Duży udział w wypracowaniu dynamicznego wzrostu sprzedaży w ub. r. miał udany IV kwartał, w którym Vigo System odnotowało 65-proc. wzrost sprzedaży - do 9,2 mln zł. >>>>

Sprzedaż mieszkań i lokali usługowych Marvipolu wzrosła o 23,8% r/r do 239, a liczba przekazań spadła do 250, czyli o 32,6%, w IV kw. 2018 r., poinformowała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>>

Budimex Nieruchomości, spółka w 100% zależna od Budimeksu, sprzedał 398 lokali mieszkalnych w IV kw. 2018 r. w porównaniu z 237 umowami sprzedaży zawartymi w IV kwartale 2017 r., podał Budimex. W ostatnim kwartale ub.r. Budimex Nieruchomości przekazał 337 mieszkań wobec 426 rok wcześniej. >>>>

GTC podpisało umowy refinansowania na łączną kwotę 94,6 mln euro dla trzech budynków biurowych - GTC White House w Budapeszcie, FortyOne w Belgradzie i Artico w Warszawie, podała spółka. Nowe umowy znacznie poprawiają profil zapadalności długu i amortyzacji kredytów spółki, jednocześnie pozwalając na znaczne oszczędności sięgające prawie 1 mln euro rocznie, podkreślono. >>>>