WIG20 wzrósł na zamknięciu o 2,04 proc. do 2.331,45 pkt. mWIG40 poszedł w górę o 1,27 proc. do 3.977,00 pkt., sWIG80 zwyżkował 0,84 proc. do 10.714,52 pkt., a WIG zyskał 1,77 proc. do 58.971,42 pkt.

Obroty wyniosły blisko 810 mln zł, z czego 696 mln zł na blue chipach.

"Dzięki wysokiemu zamknięciu indeks WIG20 zyskał aż 2 proc., ale także małe i średnie spółki wyróżniały się pozytywnie. Tym samym poprawa klimatu nie obejmowała wąskiego grona spółek, ale rozlała się po warszawskim parkiecie dość szeroko. Prawdziwy test rynku dopiero jednak przed nami, gdyż krajowe blue chipy przekroczywszy psychologiczny poziom 2.300 pkt. po raz kolejny wykazują zakusy do opuszczenia górą kreślonej o wielu miesięcy konsolidacji" - napisał w posesyjnym komentarzu Łukasz Bugaj, analityk DM BOŚ.

W momencie zamknięcia sesji na GPW S&P 500 rósł o 0,6 proc., a DAX tracił 0,4 proc.

Wśród spółek z WIG20 najmocniej rósł PGNiG (o 4,9 proc.), którego kurs znalazł się najwyżej w historii. Zwyżkowały także Orlen (o 3,7 proc.) oraz Lotos (o 3,1 proc.), którego kurs również wyznaczył historyczne maksimum.

Na minusie sesję zakończyły dwie spółki, obie z sektora telekomunikacyjnego: Cyfrowy Polsat (o 1,2 proc.) oraz Orange (o 0,6 proc.).

Na szerokim rynku zwrócił uwagę spadek kursu Mabionu (o 4,6 proc., najmocniej w mWIG40). Akcje biotechnologicznej spółki zanotowały czwartą z rzędu zniżkową sesję i są na najniższym poziomie od przełomu 2016/2017 r.

Zwyżki kontynuowali producenci gier. PlayWay wzrósł o 6,3 proc., CI Games zyskał 2,4 proc., 11 bit studios poszedł w górę o 2,3 proc., a CD Projekt był na plusie o 2 proc.

Kurs Benefit Systems spadł o 2,5 proc. Spółka podała, że liczba aktywnych kart sportowych w czwartym kwartale ubiegłego rok liczba kart wzrosła o 90 tys.