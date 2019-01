W planach PAIH na ten rok jest też zorganizowanie II Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą - zapowiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej wiceszef Agencji. Dodał, że drugim ważnym wydarzeniem, które ma się odbyć w Warszawie w październiku jest międzynarodowa konferencja inwestycyjna WAIPA (World Association of Investment Promotion Agencies). Jak podkreślił, PAIH jest członkiem komitetu sterującego i reprezentantem Unii Europejskiej w WAIPA.

"Będziemy gospodarzem tego kongresu. Z całego świata przyjadą reprezentanci takich organizacji jak nasza. Będzie ok. 350 przedstawicieli i równolegle obędzie się PAIH Expo II" - zaznaczył.

Dodał, że Agencja rozważa rozszerzenie PAIH Expo II o spotkania firm zagranicznych z przedsiębiorstwami z Polski. "Aktywnie będziemy ściągać firmy zagraniczne na spotkanie z polskimi przedsiębiorcami. Ci, którzy szukają partnerów do współpracy za granicą czy kontrahentów w Polsce będą mogli skorzystać" - podkreślił.

Jak zaznaczył wiceprezes PAIH, w ciągu ostatnich 28 miesięcy Agencja uruchomiła 70 zagranicznych biur handlowych (ZBH). Według przedstawionych we wtorek danych międzynarodowe placówki PAIH obsłużyły w 2018 r. ponad 10 tys. zapytań od polskich firm - najwięcej dotyczyło rynków: europejskiego (ponad 3 tys.), Ameryki Północnej i Południowej (ponad 2 tys.), Azji i Australii (ponad 1 tys.). Przełożyło się to, jak zaznaczył Fedko, na "ok. 1800 domkniętych kontraktów".

Podkreślił, że na świecie uruchomionych zostało 70 biur PAIiH. "Przechodzimy do drugiego etapu, będziemy mocno pracować nad skutecznością tej siatki" - powiedział. Wskazał, że "efektywność to główne hasło na 2019 r. i 2020 r.". Chodzi o skuteczną asystę polskim przedsiębiorcom w sprzedaży i inwestycjach za granicą oraz ściąganie do Polski "nowych inwestycji zagranicznych o wysokiej wartości dodanej" - wyjaśnił.

Miernikiem oceny ma być m.in. liczba obsłużonych firm przy pomocy ZBH i pozyskanych inwestorów. "To ma być system działający na korzyść polskiej gospodarki" - przekonywał.(PAP)

autor: Magdalena Jarco