W październiku ub. roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podawała, że opóźniona obwodnica Częstochowy ma być przejezdna w połowie 2019 r.; w tym czasie pozostałe odcinki A1 między Pyrzowicami i Częstochową powinny być już gotowe.

Całość brakującej dotąd autostrady A1 między Tuszynem (Łódzkie) a Pyrzowicami (Śląskie) podzielono przed laty na dziewięć tzw. odcinków realizacyjnych, nazwanych kolejnymi literami alfabetu.

Przetargi na odcinki A-E od Tuszyna do Częstochowy ruszyły w połowie 2016 r. i wszystkie – prócz jednego - zostały w ub. roku zamknięte umowami (zakładają one w głównej mierze rozbudowę istniejącej „jedynki” do standardu autostrady). Odcinki F-I od Częstochowy do Pyrzowic powstają od 2015 r. i zgodnie z umowami powinny być gotowe w 2019 r.

Od wielu miesięcy m.in. w lokalnych mediach pojawiają się sygnały o opóźnieniach w realizacji odcinka F (obwodnica Częstochowy, ok. 20,3 km plus ok. 1 km włączenia do DK1). Opiewającą na 703,3 mln zł brutto umowę na jego zaprojektowanie i budowę GDDKiA zawarła w październiku 2015 r. z konsorcjum spółek Salini Polska, Salini Impregilo i Todini Costruzioni Generali.

W połowie ub. roku minister infrastruktury Andrzej Adamczyk sygnalizował, że po odstąpieniu w maju 2018 r. przez GDDKiA od umowy z Salini na budowę pod Warszawą trasy S8, na obwodnicy Częstochowy ta sama firma „wzięła się do pracy” i „realizuje przedsięwzięcie”.

Potwierdzał to katowicki oddział dyrekcji sygnalizując, że uzgodnienia z wykonawcą zakładają koncentrację prac w sposób umożliwiający uzyskanie w połowie 2019 r. przejezdności odcinka F – wraz z drożnością węzłów. Umożliwiłoby to puszczenie ruchu na A1 od Pyrzowic do zakończenia obwodnicy Częstochowy (i dalsze kończenie prac z naliczaniem kar umownych).

W informacji podsumowującej inwestycje w woj. śląskim w 2018 r. i plany na 2019 r. katowicki oddział GDDKiA przekazał jednak, że dla odcinka F zaawansowanie robót wyniosło po tym roku 48,84 proc., w tym: drogowych 33,09 proc., mostowych 71,14 proc. i branżowych 43,34 proc.

Obwodnica Częstochowy – z trzema węzłami – jest kluczowa dla otwarcia autostrady A1 od Pyrzowic za Częstochowę. Jesienią br. rozpocznie się bowiem remont częstochowskiego odcinka drogi krajowej nr 1, którą obecnie odbywa się główny ruch tranzytowy w osi północ-południe (autostradowa obwodnica ma przejąć z niej większą część tranzytu).

Między Częstochową a Pyrzowicami powstają odcinki F od węzła Częstochowa Północ do węzła Blachownia (ok. 20,3 km plus ok. 1 km włączenia do DK1; projekt i budowa), odcinek G od węzła Blachownia do węzła Zawodzie (4,7 km; projekt i budowa), odcinek H od węzła Zawodzie do węzła Woźniki (16,7 km; tylko budowa) oraz odcinek I od węzła Woźniki do węzła Pyrzowice (ok. 15,2 km; tylko budowa).

Odcinek G wykonuje konsorcjum spółek Berger Bau Polska oraz Berger Bau (za 219,4 mln zł brutto), a odcinki H oraz I – konsorcja spółek z grupy Strabag (odpowiednio za 574,5 mln zł brutto oraz 609,5 mln zł brutto).

W ub. roku GDDKiA nie miała informacji o większych trudnościach w realizacji tych kontraktów. Zaawansowanie robót dla odcinka G wyniosło 88,29 proc., dla odcinka H – 82,75 proc., a dla odcinka I – 87,57 proc.

Realizację odcinków autostrady A1 Częstochowa - Pyrzowice rozpoczęto na gruncie przyjętego przez poprzedni rząd Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023(25). Wiosną 2017 r. rząd zdecydował o realizacji ze środków Krajowego Funduszu Drogowego także fragmentu Tuszyn - Częstochowa, zabezpieczając pod tym kątem 4 mld zł.

1 października ub. roku samorząd Częstochowy podpisał wartą blisko 179 mln zł umowę na przebudowę 5,5-kilometrowego odcinka DK1 w tym mieście. Powstaną tam m.in. dwa dwupoziomowe skrzyżowania, nowa estakada w dzielnicy Raków, ścieżki rowerowe, kładki i chodniki. Prace budowlane mają rozpocząć się jesienią 2019 r.

