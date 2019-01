Od 1 stycznia br. wszystkie apteki w Polsce są zobowiązane do podłączenia się do platformy e-zdrowie (tzw. P1), która daje możliwość realizacji e-recept. Podłączenie daje możliwość generowania elektronicznego Dokumentu Realizacji Recepty (DRR). Dzięki temu, każda zrealizowana recepta, zarówno elektroniczna, jak też papierowa, zostanie zarejestrowana w systemie i udostępniona pacjentowi – po zalogowaniu – na jego osobistym Internetowym Koncie Pacjenta.

E-recepty może realizować każda apteka w Polsce, która wygeneruje darmowy certyfikat wymagany do podłączenia do platformy e-zdrowie. W Polsce jest 14,5 tys. aptek i punktów aptecznych, z których – jak podał wiceminister – 97 proc. jest podłączonych do systemu, w gotowości do realizacji elektronicznych recept. Liczba tych aptek – jak wskazał – z dnia na dzień się zwiększa.

Pacjenci mają możliwość monitorowania, którzy lekarze i które placówki wystawiają już e-recepty. Informacje pojawiają się sukcesywnie na stronie Mapa.pacjent.gov.pl.

Ministerstwo Zdrowia podnosi, że wprowadzenie e-recept przynosi wiele korzyści zarówno pacjentom, jak i lekarzom. Pacjenci recept nie zgubią lub przypadkowo nie zniszczą, nie będzie już też problemów z nieczytelnie wypisanymi receptami lub np. z brakiem pieczątki lekarza. Jeśli lekarz przepisze kilka leków, pacjent będzie mógł bez problemu wykupić część w jednej aptece, a pozostałe w innej (np. gdy w jednej nie będzie wszystkich potrzebnych specyfików).

Pacjenci historię wystawionych e-recept mogą sprawdzić w swoim koncie w serwisie internetowym. W systemie będzie także informacja, czy recepta została zrealizowana. Pacjenci mogą również upoważnić bliskich do dostępu do historii recept. Takie rozwiązanie przygotowano przede wszystkim z myślą o seniorach. Dzięki temu dzieci lub wnuki będą mogły sprawdzić, czy starsza osoba wykupiła leki, a w razie potrzeby także receptę zrealizować.

Wedle resortu wystawianie elektronicznych recept pozwoli lekarzowi oszczędzić czas, a możliwość śledzenia historii przepisanych leków poprawi monitorowanie terapii, zapobiegnie polipragmazji (przyjmowaniu bardzo wielu leków) i interakcjom międzylekowym.

Kalendarz wprowadzania cyfrowych usług w ochronie zdrowia przewiduje, że w styczniu 2019 r. każda apteka w Polsce ma być podłączona do systemu e-zdrowie, aby móc realizować e-recepty. Od stycznia 2020 r. przewidywany jest obowiązek wystawiania wyłącznie e-recept i rezygnacja z recept w wersji papierowej. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl