UniCredit wyemitował obligacje o łącznej wartości 3 mld USD



Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - UniCredit SpA wyemitował obligacje o stałym oprocentowaniu na kwotę 2,5 mld USD i obligacji o oprocentowaniu zmiennym na kwotę 0,5 mld USD z terminem zapadalności 14 stycznia 2022 r., podała instytucja.

„Transakcja jest trzecią od UniCredit na rynku Senior Pre-Preferred po inauguracyjnej emisji w wysokości 1,5 mld euro w styczniu 2018 roku oraz emisji w wysokości 3 mld USD w listopadzie 2018 roku" - czytamy w komunikacie.

Transakcja jest częścią planu finansowania TLAC, dla którego spółka ogłosiła planowane emisje w wysokości od 3 do 5 mld euro do końca pierwszego kwartału 2019 r., podano także.

Proces budowy księgi popytu wygenerował ok. 8 mld USD popytu, co stanowi jeden z największych portfeli zamówień (dla pojedynczej transakcji) na obligacjach "Jankesów" w ciągu ostatnich 3 lat, dodano.

UniCredit jest jedną z największych grup bankowych w Europie, działającą w 50 krajach na świecie, w tym w blisko 20 europejskich. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.



(ISBnews)